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Son dakika: Azerbaycan ordusu cephede göz açtırmıyor! Ermenistan ordusunun dağ alayı dağıtıldı

Son dakika haberine göre ordusu Ağdere, Ağdam ve Hocavend yönlerinde devam eden çatışmalarda ordusuna ağır kayıplar verdirmeye devam ediyor. bölgesinden gelen son bilgilere göre Azerbaycan ordusunun top atışları sonrası Ermenistan ordusuna bağlı 6. Dağ Alayı'nda büyük kayıplar yaşandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.11.2020 Güncelleme Tarihi: 07.11.2020
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Son dakika: Azerbaycan ordusu cephede göz açtırmıyor! Ermenistan ordusunun dağ alayı dağıtıldı

ordusunun, cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan güçlerine kayıplar verdirdiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Ağdere, Ağdam ve Hocavend yönlerinde devam ettiği belirtildi.

Ermenistan güçlerinin cephenin bazı bölgelerinde personel ve askeri teçhizat kaybederek geri çekilmek zorunda kaldığı ifade edildi.

DAĞ ALAYINA BÜYÜK KAYIP VERİLDİ
Ağdere yönünde Ermenistan ordusunun 5. Dağ Muhrip Alayının mevzilerine yapılan top atışları sonucu birkaç araç ve havan topunun imha edildiği kaydedildi.

Ermenistan güçlerinin 6. Dağ Alayı 1. Taburunun personeli arasında zayiat olduğu belirtilen açıklamada, D-30 Topçu Tümeninin 3. batarya obüslerinin de devre dışı bırakıldığı aktarıldı.

Açıklamada, tüm cephe boyunca operasyonların sürdüğü vurgulandı.

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