Son dakika: Azerbaycan ordusu cephede göz açtırmıyor! Ermenistan ordusunun dağ alayı dağıtıldı
Son dakika haberine göre Azerbaycan ordusu Ağdere, Ağdam ve Hocavend yönlerinde devam eden çatışmalarda Ermenistan ordusuna ağır kayıplar verdirmeye devam ediyor. Çatışma bölgesinden gelen son bilgilere göre Azerbaycan ordusunun top atışları sonrası Ermenistan ordusuna bağlı 6. Dağ Alayı'nda büyük kayıplar yaşandı.
Azerbaycan ordusunun, cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan güçlerine kayıplar verdirdiği bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Ağdere, Ağdam ve Hocavend yönlerinde devam ettiği belirtildi.
Ermenistan güçlerinin cephenin bazı bölgelerinde personel ve askeri teçhizat kaybederek geri çekilmek zorunda kaldığı ifade edildi.
DAĞ ALAYINA BÜYÜK KAYIP VERİLDİ
Ağdere yönünde Ermenistan ordusunun 5. Dağ Muhrip Alayının mevzilerine yapılan top atışları sonucu birkaç araç ve havan topunun imha edildiği kaydedildi.
Ermenistan güçlerinin 6. Dağ Alayı 1. Taburunun personeli arasında zayiat olduğu belirtilen açıklamada, D-30 Topçu Tümeninin 3. batarya obüslerinin de devre dışı bırakıldığı aktarıldı.
Açıklamada, tüm cephe boyunca operasyonların sürdüğü vurgulandı.
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)