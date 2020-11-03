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Son dakika: Viyana'da terör saldırısı! Bakan Çavuşoğlu Avusturya mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız , Dışişleri Bakanıyla görüşmüştür. ’da meydana gelen terör saldırısı için taziye dileklerini iletmiş, ’nin Avusturya ile dayanışma içinde olduğunu belirtmiştir." denildi.

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Giriş Tarihi: 03.11.2020 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020
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Son dakika: Viyana'da terör saldırısı! Bakan Çavuşoğlu Avusturya mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanlığı Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin "Onyıllardır terörün her türlüsüyle mücadele eden Türkiye, bu zor zamanda Avusturya halkı ile dayanışma içindedir" açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Viyana'da meydana gelen terör saldırısı sonucunda ölü ve yaralıların olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Saldırıyı şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Onyıllardır terörün her türlüsüyle mücadele eden Türkiye bu zor zamanda Avusturya halkı ile dayanışma içindedir" denildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Viyana'daki terör saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sözcü, "Viyana'da yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere taziyelerimizi sunuyor, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Terörün her türüne karşı Avusturya'nın yanındayız. Terör belasına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Viyana'daki terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Altun, terör saldırısını kınayarak şu ifadelere yer verdi:

"Viyana'da gerçekleşen terör saldırılarını şiddetle kınıyorum. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Türkiye, terörizmin karşısında ve Avusturya halkının yanındadır. Acınızı paylaşıyoruz."

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