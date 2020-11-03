Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun'dan Avusturya'daki terör saldırısına ilişkin A Haber'e açıklama
A Haber ekranlarına konuk olan Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Viyana'da yaşayan Türk vatandaşlarına uyarılarda bulunan, ''Kesinlikle evlerini terk etmesinler, evlerinde değillerse bulundukları yeri terk etmesinler, terör tehlikesi henüz geçmiş değil'' ifadelerini kullandı.
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A Haber ekranlarına konuk olan Büyükelçi Ozan Ceyhun, Viyana sokaklarında 3 teröristin hala dolaştığı iddialarının olduğunun söyleyerek vatandaşlara kesinlikle evlerinden çıkmamaları yönünde telkinde bulundu.
Avusturya'nın başkenti Viyana'da büyük bir terör saldırısı düzenlendi.
Polisten yapılan açıklamada, saldırıların birden fazla kişi tarafından kentin 6 farklı noktasında düzenlendiği belirtildi.