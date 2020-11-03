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Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun'dan Avusturya'daki terör saldırısına ilişkin A Haber'e açıklama

A Haber ekranlarına konuk olan 'nin Viyana Büyükelçisi , 'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Viyana'da yaşayan Türk vatandaşlarına uyarılarda bulunan, ''Kesinlikle evlerini terk etmesinler, evlerinde değillerse bulundukları yeri terk etmesinler, terör tehlikesi henüz geçmiş değil'' ifadelerini kullandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.11.2020 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020
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Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun'dan Avusturya'daki terör saldırısına ilişkin A Haber'e açıklama

A Haber ekranlarına konuk olan Büyükelçi Ozan Ceyhun, Viyana sokaklarında 3 teröristin hala dolaştığı iddialarının olduğunun söyleyerek vatandaşlara kesinlikle evlerinden çıkmamaları yönünde telkinde bulundu.

Türkiyenin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhundan Avusturyadaki terör saldırısına ilişkin A Habere açıklama TÜRKİYE'NİN VİYANA BÜYÜKELÇİSİ OZAN CEYHUN'DAN AVUSTURYA'DAKİ TERÖR SALDIRISINA İLİŞKİN A HABER'E AÇIKLAMA

Avusturya'nın başkenti Viyana'da büyük bir terör saldırısı düzenlendi.

Polisten yapılan açıklamada, saldırıların birden fazla kişi tarafından kentin 6 farklı noktasında düzenlendiği belirtildi.

Türkiyeden Viyanadaki terör saldırısına ilişkin açıklama TÜRKİYE'DEN VİYANA'DAKİ TERÖR SALDIRISINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Son dakika: Viyana’da 6 farklı noktaya terör saldırısı SON DAKİKA: VİYANA'DA 6 FARKLI NOKTAYA TERÖR SALDIRISI

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