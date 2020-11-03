Son dakika: Dışişleri Bakanlığı Viyana'da gerçekleştirilen silahlı saldırıyı şiddetle kınadı

Açıklamada, "Saldırıyı şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. On yıllardır terörün her türlüsüyle mücadele eden Türkiye bu zor zamanda Avusturya halkı ile dayanışma içindedir." ifadelerine yer verildi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 2 Kasım tarihinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda iki kişi hayatını kaybetmiş, 15 kişi yaralanmıştı.