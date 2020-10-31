Son dakika: İzmir’de Doğanlar Apartmanı’nda mucize kurtuluş! Bir anne ve 3 çocuğu enkazdan çıkarıldı

İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı'nından 4 kişi, yaklaşık 23 saat sonra çıkarıldı.

Bayraklı'da depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazında yapılan aramalarda, mahsur kalan 4 kişiye yaklaşık 23 saat sonra ulaşıldı. Enkaz altından çıkarılan bu kişiler, sedyeyle ambulansa alınarak hastaneye götürüldü.

2 kişinin öldüğü, 10 kişinin kurtarıldığı binanın enkazının altında mahsur kaldığı tahmin edilen yaklaşık 20 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

ANNE VE 4 ÇOCUĞUNUN YERİ 16 SAAT SONRA TESPİT EDİLDİ

Doğanlar Apartmanı'nın enkazı altında kalan Seher Dereli Perinçek ile 4 çocuğunun yeri, 16 saat sonra tespit edildi. Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı, dün 14.51'de meydana gelen depremde yıkıldı. Enkazda başlatılan arama- kurtarma çalışmalarında 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 10 kişinin yaralı kurtarıldığı enkazın altında oldukları saptanan anne Seher Dereli Perinçek ile 4 çocuğundan güzel haber ise saat 07.00 sıralarında geldi. Arama kurtarma ekipleri, 3'üncü kat seviyesinden gelen ses üzerine anne Perinçek ile irtibat kurmayı başardı. Anne ile yanında olan çocukları 10 yaşındaki ikizler Ezel ve Elzem, 7 yaşındaki Umut ve 3 yaşındaki Elif'i kurtarma çalışmaları sürüyor.

UMUTLU BEKLEYİŞ

Haberi alır almaz kızı ve torunlarından haber almak için Aydın'dan gelen Anneanne Hülya Dereli, "Bu sabah tekrar haber aldık kızımdan, konuşuyormuş. Salonda olduğunu söylemiş. Çocuklar da yanında. Kurtarmak için iki cepheden giriliyor. Salona ulaşılmaya çalışılıyor. Engeller de var. Şu an yapabileceğimiz sabır ve dua. 4 tane torunum var. 10 yaşında ikiz torunum 6 yaşında oğlumuz 3 yaşında da Elif kızımız var. Anne ile birlikte 5 kişiler" demişti.

DEPREMDE BİR AİLEDEN 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İzmir'de şiddetli depremin ardından enkaz altında kalarak yaşamını yitiren 3 kişinin aynı aileden olduğu öğrenildi. Yaşamını yitirenler arasında İstanbul Erkek Lisesi öğrencisi Ege Ilgaz Yüksel, kardeşi Dila Yüksel ve iki kardeşin annelerin olduğu bilgisine ulaşıldı.

Enkaz altında kalarak yaşamını yitiren Ege Ilgaz Yüksel'in Beşiktaş Bilim ve Sanat Merkezi robot takımının kaptanı olduğu, mekanik ve elektronik alanında sayısız dereceleri olduğu belirtildi.

İstanbul Erkek Lisesi Müdürü Fatih Güldal, "Sevgili dostlar İzmir'de enkaz altında kalan öğrencimiz Ege Ilgaz'ımızı, kardeşini ve annesini maalesef kaybettik. Allah mekanlarını cennet etsin. Babasına sabırlar diliyorum. 3 kişiyi kaybetmek çok zor. Rabbim ona güç kuvvet versin. İEL camiasının başı sağolsun" diyerek acı haberi duyurdu.



EGE DENİZİ'NDE 6.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM: İZMİR'DE YIKIMA NEDEN OLDU; 26 ÖLÜ, 831 YARALI

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde 26 kişinin hayatını kaybettiğini, 831 kişinin yaralandığını açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem sonrasında, 35'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 489 artçı sarsıntının yaşandığı belirtildi.

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre, 1'i boğulma sonucunda olmak üzere 25 vatandaşın hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, 831 kişinin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, arama kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 9'unda çalışmaların tamamlandığı, 8 binada çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

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