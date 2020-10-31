Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan İzmir depremi sonrası flaş çağrı: Yakınlarınız için ALO 184'ü arayın
Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Depremde zarar görmüş olabileceğini düşündüğünüz yakınlarınız için Bakanlığımızın 184 SABİM hattını arayın." ifadesini kullandı.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Depremde zarar görmüş olabileceğini düşündüğünüz yakınlarınız için Bakanlığımızın 184 SABİM hattını arayın." ifadesini kullandı.
Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Depremde zarar görmüş olabileceğini düşündüğünüz yakınlarınız için Bakanlığımızın 184 SABİM hattını arayın. Tedavimiz altındalarsa sağlık durumlarını ve hangi hastanemizde olduklarını öğrenin."
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