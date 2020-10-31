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Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan İzmir depremi sonrası flaş çağrı: Yakınlarınız için ALO 184'ü arayın

Son dakika haberine göre , "Depremde zarar görmüş olabileceğini düşündüğünüz yakınlarınız için Bakanlığımızın 184 hattını arayın." ifadesini kullandı.

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Giriş Tarihi: 31.10.2020 Güncelleme Tarihi: 31.10.2020
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Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan İzmir depremi sonrası flaş çağrı: Yakınlarınız için ALO 184'ü arayın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Depremde zarar görmüş olabileceğini düşündüğünüz yakınlarınız için Bakanlığımızın 184 SABİM hattını arayın." ifadesini kullandı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Depremde zarar görmüş olabileceğini düşündüğünüz yakınlarınız için Bakanlığımızın 184 SABİM hattını arayın. Tedavimiz altındalarsa sağlık durumlarını ve hangi hastanemizde olduklarını öğrenin."

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