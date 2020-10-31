AFAD'ın kahraman köpekleri! İzmir'de hayat kurtarıyorlar...

PEKİ ARAMA KURTARMA KÖPEĞİ NASIL YETİŞİR?

Aday köpekler, AFAD Köpek Eğitim Merkezlerinde iki yıllık yoğun bir eğitimden geçer. Basit komutları almayı öğrendikleri 'temel itaat', yemek ve tuvalet gibi becerileri aldıkları 'temel beceri', karmaşık komutları uygulayabildikleri 'ileri itaat', belirtilen herhangi bir kişiye itaat ve iz sürme gibi kompleks becerilere sahip oldukları 'ileri beceri' eğitimi alır. Bunların yanı sıra iz sürme arama kurtarma, gaz sızıntısı, yangın ve doğal tehlike bildirme gibi eğitimlerden geçer.





