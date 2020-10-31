AFAD'ın kahraman köpekleri! İzmir'de hayat kurtarıyorlar...
Son dakika haberine göre; İzmir'de cuma günü meydana gelen 6,6 şiddettindeki deprem sonrası enkaz altında kalan vatandaşları arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Enkaz altındaki vatandaşları kurtarmak için AFAD'ın kahraman köpekleri de bölgeye getirildi.
İzmir'de cuma günü öğlen saatlerinde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları başladı.
AFAD'ın kahraman köpekleri de enkaz altındaki vatandaşları kurtarma çalışmalarına katıldı.
Depremin isimsiz kahramanı olan arama kurtarma köpekleri İzmir'de bazı vatandaşların enkaz altından kurtarılmasında büyük rol oynadı.
Hassas burunlarıyla yerin metrelerce altına inip yaralının yerini tespit edip havlayarak kurtarma timlerine haber veriyor. Kahraman köpekler bugüne kadar çok sayıda insanın kurtarılmasını sağladı.
PEKİ ARAMA KURTARMA KÖPEĞİ NASIL YETİŞİR?
Aday köpekler, AFAD Köpek Eğitim Merkezlerinde iki yıllık yoğun bir eğitimden geçer. Basit komutları almayı öğrendikleri 'temel itaat', yemek ve tuvalet gibi becerileri aldıkları 'temel beceri', karmaşık komutları uygulayabildikleri 'ileri itaat', belirtilen herhangi bir kişiye itaat ve iz sürme gibi kompleks becerilere sahip oldukları 'ileri beceri' eğitimi alır. Bunların yanı sıra iz sürme arama kurtarma, gaz sızıntısı, yangın ve doğal tehlike bildirme gibi eğitimlerden geçer.
Nasıl Sertifikalandırılır?
Eğitimlerini başarıyla tamamlayan aday köpekler, eğitmeni ile birlikte katıldığı Köpekli Arama Timleri Yeterlilik Sınavı'na girer. Köpeğin yer aldığı tim, iki yılda bir yapılan sınav ile komisyon karşısında özel parkurda sınava tabi tutulur.
Başarılı olması halinde sertifikalandırılır. Aday köpekler, böylece AFAD teşkilatının bir üyesi olur.