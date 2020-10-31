İzmir'de 23 saat sonra gelen mucize! Enkaz altından böyle kurtarıldı

İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı'nından 4 kişi, yaklaşık 23 saat sonra çıkarıldı. İşte o anlar...

Son dakika haberine göre İzmir Bayraklı, Mansuroğlu Mahallesi'nde bulunan Doğanlar Apartmanı'nda kurtarma ekipleri çalışıyor. Bölgeden gelen son dakika bilgisine göre enkaz altındaki anne ve 4 çocuğuna ulaşıldı. Ekipler anne ve 4 çocuğuna ulaşmak için bir koridor oluşturmaya çalıştıkları esnada evin salonunda bulunan bir koltuğu halatlarla enkaz altından çekti. Ardından annenin sesini duymak için sessizlik istendi. Ardından ilk güzel haber dakikalar sonra geldi. 23 saat sonra anne ve 3 çocuğu peş peşe enkaz altından çıkarıldı.

İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı'nından 4 kişi, yaklaşık 23 saat sonra çıkarıldı.

Bayraklı'da depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazında yapılan aramalarda, mahsur kalan 4 kişiye yaklaşık 23 saat sonra ulaşıldı. Enkaz altından çıkarılan bu kişiler, sedyeyle ambulansa alınarak hastaneye götürüldü.

2 kişinin öldüğü, 10 kişinin kurtarıldığı binanın enkazının altında mahsur kaldığı tahmin edilen yaklaşık 20 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.