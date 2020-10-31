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İzmir’de Doğanlar Apartmanı’nda bir anne ve 4 çocuğu enkazdan çıkarılıyor
Son dakika haberine göre, İzmir Bayraklı, Mansuroğlu Mahallesi'nde bulunan ve dünkü depremde yıkılan Doğanlar apartmanında enkaz altında kalan Seher Perinçek ve 4 çocuğu ile sabahın erken saatlerinde irtibat kuruldu. 38 yaşındaki Seher Perinçek, 10 yaşındaki ikizleri ile 6 ve 3 yaşındaki çocukları enkazdan çıkarılıyor.