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İzmir’de Doğanlar Apartmanı’nda bir anne ve 4 çocuğu enkazdan çıkarılıyor

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Giriş: 31.10.2020 13:50
Güncelleme:31.10.2020 13:50
Son dakika haberine göre, İzmir Bayraklı, Mansuroğlu Mahallesi'nde bulunan ve dünkü depremde yıkılan Doğanlar apartmanında enkaz altında kalan Seher Perinçek ve 4 çocuğu ile sabahın erken saatlerinde irtibat kuruldu. 38 yaşındaki Seher Perinçek, 10 yaşındaki ikizleri ile 6 ve 3 yaşındaki çocukları enkazdan çıkarılıyor.
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