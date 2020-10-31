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31 Ekim 2020, Cumartesi
ANA SAYFA İzmir'deki Doğanlar Apartmanı'nda mucize kurtuluş Anne ve 3 çocuğu enkazdan kurtarıldı Giriş: 31.10.2020 14:08 Güncelleme:31.10.2020 14:19 Merkez üssü Seferihisar olan 6.6 büyüklüğündeki depremde enkaza dönen Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı enkazından arama kurtarma çalışmalarının 23. saatinde enkaz altında sağ oldukları tespit edilen Ege Üniversitesinde öğretim görevlisi olan Seher Perinçek ve 3 çocuğu enkazdan çıkarıldı. 1 çocuğun ise enkazdan kurtarılma çalışmaları devam ediyor. Bölgede bulunan A Haber muhabiri Sefer Ayçe gelişmeleri aktardı. DİĞER