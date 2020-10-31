VGM burs sonuçları açıklandı mı? Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından her yıl eğitim öğretim döneminde verilen burs için başvurular alındı. Ortaöğrenim başvuruları 15 Ekim'de, yükseköğrenim başvuruları ise 30 Ekim'de sona erdi. Şimdi ise gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, VGM burs sonuçları açıklandı mı? 2020 Ortaöğrenim, yükseköğrenim VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların başvuruların tamamlanmasının ardından 1-2 hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. Yükseköğrenim başvuruları 30 Ekim'de sona erdi. Buna göre, VGM burs başvurularının 2 hafta içerisinde sonuçlanması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.