31 Ekim 2020, Cumartesi
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan İzmir depremi açıklaması

(MSB), 'deki sonrası yapılan arama kurtarma çalışmaları kapsamında , ve 'dan kalkan Komutanlığına ait 8 uçağın 14 sorti icra ettiğini bildirdi.

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Giriş Tarihi: 31.10.2020 Güncelleme Tarihi: 31.10.2020
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan İzmir depremi açıklaması

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İzmir'deki deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına katılacak ekipleri ve araçları bölgeye ulaştırma faaliyetlerimiz sabaha kadar aralıksız sürdü. Ankara, Erzurum ve Diyarbakır'dan kalkan Hava Kuvvetlerimize ait 8 uçağımız, toplam 14 sorti icra etti." ifadelerine yer verildi.

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