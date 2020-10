Schinas'a, Avrupalıların kendilerine sığınmak isteyen mültecilerin botlarını batırarak onları ölüme terk ettiklerini belgeleyen bir raporla ve "Sizin gerçek yaşam tarzınız bu!" mesajıyla cevap veren Altun, Avrupa'nın ikiyüzlülüğünü ve kendi değerlerini bile nasıl hiçe saydığını gözler önüne serdi.*

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bazı Avrupalı liderler yalnızca kendi aralarında yaşayan Müslümanları hedef almıyor; aynı zamanda kutsal değerlerimize, kitabımıza, Peygamberimize, yani bütün bir yaşam tarzımıza saldırıyor" sözleriyle "Avrupa'daki Müslümanlara yönelik sistematik zorbalık ve düşmanlığa" dikkat çekmişti.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, Fahrettin Altun'un bu paylaşımına, Avrupa Birliği kurucu anlaşmasının 2. maddesini ekleyerek "Sizi hayal kırıklığına uğrattığımız için özür dilerim ama Antlaşmamızda tanımlanan yaşam tarzımız budur. Avrupa Yaşam Tarzı." notuyla cevap verdi.

Actually, this is your way of life now:https://t.co/tdMjqkR554 https://t.co/HHEWYD044O