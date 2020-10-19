Çocuk katili Ermenistan! Halk Azerbaycan Ordusu’nun arkasında...

Sivilleri hedef alan Ermenistan ordusunun ikinci saldırıyla 2'si çocuk 14 kişi katletmesinin ardından Gence'de derin bir sessizlik hakim. Birkaç parça eşya için harabeye dönen evlerine dönen insanların aklında patlama anı ve sonrasında yaşanan korku dolu dakikalar var. Ruhlarında ise isyan... İşte bölgeden insan manzaraları:

Yok olmuş evlerin enkazında dolaşan Fahrettin ve Solmaz Mustayev çiftinin tek tesellisi yanlarında kalan torunlarına bir şey olmaması. Çift "Evimiz yıkıldı, yersiz yurtsuz kaldık. Torunumuzlarımıza bir şey olsa ne yapardık. Oğlumuz cephede savaşıyor. Ermeniler Karabağ'dan vazgeçeceğimizi düşüyor. Karabağ toprağımız, vatanımız vazgeçmeyeceğiz" dedi.