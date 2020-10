Çocuk katili Ermenistan! Halk Azerbaycan Ordusu’nun arkasında...

VATAN MÜCADELESİNDE KARDEŞLERİMİZİN YANINDA OLACAĞIZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan Bağımsızlık Günü nedeniyle yayımladığı mesajında "Can kardeşimiz, can dostumuz Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü tebrik ediyorum. "Tek Millet, İki Devlet" anlayışıyla, Azerbaycan'ı her alanda desteklemeye ve vatan mücadelelerinde kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.