Camideki korsan müzik yayınını destekleyen paylaşımlar yapan CHP'li Özdemir mahkemede kıvırdı!

HAKİMDEN EMOJİ SORUSU

Hakimin, yapılan paylaşımlardaki 'nota emojisi'ni sorması üzerine Özdemir, "O emojiyi, paylaşımın sesli olduğunu belirtmek için koydum. Herhangi bir aşağılama yapmak için değil" diye konuştu.

Birden fazla paylaşımın yapılması sorusu üzerine Özdemir, "Facebook'ta bir kerede 4 video paylaşılabiliyor. Ancak Twitter'da tek seferde tek video paylaşılıyor. O sebeple 4 ayrı paylaşımda bulundum" cevabını verdi. Devam eden paylaşımlarında kullandığı 'şaka bir yana' sözcük öbeği de sorulan Özdemir, "Bu söz öbeği; şaşırma, hayret etme ve dikkat çekme amacıyla kullanılan bir sesteştir" dedi.

Hakim, ilgili kolluk birimine müzekkere yazılıp iddianamede ek yapılarak sanığın iddianameye konu paylaşımları sonucunda sosyal medyada, basın yayın organlarında ve kamuoyunda, sanığa ve eylemine karşı toplumun kesimleri arasında oluşmuş ve ortaya çıkan bir infial, herhangi bir taşkınlık olup olmadığını, kamu barışını bozan veya bozmaya elverişli herhangi bir somut olgu meydana gelip gelmediğinin araştırılıp mahkemeye sunulmasına hükmederek duruşmayı erteledi.