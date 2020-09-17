İŞKUR TYP başvuru nasıl yapılır? Eğitimde yeni dönemin başlamasına kısa süre kaldı. Öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan güvenlik alımları ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. İŞKUR'un Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında gerçekleştirilen hizmetli ve güvenlik alımının detayları merak ediliyor. Adaylar, İŞKUR'un resmi internet adresi üzerinden başvuru yapabilecekler. Peki, İŞKUR TYP başvurusu nasıl yapılır? 2020 MEB okullara güvenlik ve temizlik görevlisi alımı şartları neler? İşte konu ile ilgili detaylar...

İŞKUR TYP BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İŞKUR TYP başvuruları, Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliği ile gerçekleştiriliyor. Okulların güvenlik, temizlik ve bakım onarım gibi kadrolarına istihdam edilmek üzere personel başvuruları İŞKUR'un resmi internet adresi üzerinden ve ALO 170 hattından yapılabilecek.

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