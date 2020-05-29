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Son dakika: İzmir'deki 'Çav Bella' provokasyonuna alkış tutan Banu Özdemir'e tahliye kararı

Son dakika haberine göre 'deki cami hoparlörlerinden '' şarkısının çalınmasıyla ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle tutuklanan eski İzmir İl Başkan Yardımcısı , tahliye edildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.05.2020 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020
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'deki cami hoparlörlerinden '' şarkısının çalınmasıyla ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle tutuklanan eski İzmir İl Başkan Yardımcısı , tahliye edildi.

NE OLMUŞTU?
Eski CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir; hesabından Konak, Karşıkaya, Bornova ve Çiğli'deki dört cami minaresinden "Çav Bella"nın şarkısının dinletilmesinin görüntülerini paylaşmıştı.

Özdemir, söz konusu paylaşımlarının ardından, "Şaka bir tarafa, İzmir Karşıyaka, Konak, Bornova, Buca gibi birçok ilçede farklı camilerden Çav Bella Çoklu müzikal nota çalındığı videolarını gördük" ifadelerini kullandı.


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