Ekrem İmamoğlu'nun İSMEK’i hedef aldığı belgelendi

İSMEK'TE EĞİTİM ALAN KİŞİ SAYISI 340 BİNDEN 113 BİNE DÜŞTÜ



İSMEK'te 2018-2019 döneminde öğretmen sayısının 3 bin 60 olduğu; 2019-2020 döneminde öğretmen sayısının 986'ya düştüğü öğrenildi. İSMEK'te hizmet veren personel sayısının 4 bin 369'dan 2 bin 230'a düştüğü ifade edildi.



İSMEK'te eğitim alan kişi sayısının 340 binden 113 bine düştüğü tespit edildi.



GÖKSU: "CHP, YÜZBİNLERCE İNSANA, EĞİTİM İMKANI VEREN İSMEK'İ KAPATMAYA VERMİŞTİR"



İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu; "CHP zihniyeti, İSMEK konusunda da bu tavrını bir kez daha ortaya koymuş ve her yıl yüzbinlerce insana, eğitim imkanı ve daha önemlisi umut veren bu kurumları kapatmaya vermiştir. İBB'nin en hayırlı kurumlarını siyasi ve ideolojik egolarınıza kurban etmeyin" dedi.







"İSMEK; ERDOĞAN DÖNEMİNDE KURULMUŞ HALK ÜNİVERSİTESİ.."



İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Eylül ayı toplantısı Yenikapı'da bulunan Avrasya Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi. Mehmet Tevfik Göksu; şunları söyledi:



"Bugün 1996 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Belediye Başkanlığı döneminde kurulmuş ve faaliyetleriyle çığ gibi büyüyüp 'Halk Üniversitesi' vasfını almış, İSMEK'ten bahsedeceğim."

"İSMEK; hem fikirsel tasarımı, hem de yıllar içerisinde ortaya koyduğu performans ve sonuçları itibariyle onlarca akademik çalışmaya konu olmuş, aynı zamanda farklı ülkelerden uzmanların sıkça incelediği ve modellemeye çalıştığı önemli bir başarı hikâyesidir."



"İSMEK sadece bir halk eğitim projesi değildir. İSMEK, aynı zamanda katılımcılık, refahı ve eğitimi tabana yayma gayretidir. İSMEK ayrıca, dezavantajlı gruplara yönelik faaliyetleriyle güçlü bir sosyal devlet uygulamasıdır. Meslek edindirme ve mezunlarının yarattığı ekonomik katma değerle şehir ekonomisine yönelik önemli bir projedir. Aynı zamanda, şehir yönetiminin tabana temas etmesini sağlayan, şehir kültürü ve aidiyetini güçlendiren bir sosyal projedir."



"CHP, İSMEK'LERİ KAPATMAYA KARAR VERMİŞTİR"



"Maalesef, ülkemizde yapılan her hayırlı hizmetin önünde set olmayı adet edinmiş CHP zihniyeti, İSMEK konusunda da bu tavrını bir kez daha ortaya koymuş ve her yıl yüzbinlerce insana, eğitim imkanı ve daha önemlisi umut veren bu kurumları kapatmaya vermiştir."



"Çünkü CHP, yıllarca halkçılık diyerek jakobenist tutum sergilemiş, umut yerine yasak ve yasakçılıktan yana olmuş bir partidir. Ancak bunu yaparken de kamuoyu baskısından çekindiğiniz için, bunu ilan etmek yerine, zamana yaymayı tercih etmekte ve sistematik olarak yalan ve iftiraya dayalı olarak kurumu yok etmeyi hedef alan bir tavır sergilemektedir.."



"İSMEK'İ BİTİRMEYE VE KAPATMAYA NİYET ETMİŞ OLAN İBB, İŞE YÖNETİCİLERDEN BAŞLAMIŞTI"



"Geçtiğimiz aylarda İBB Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Şişli'nin İSMEK'teki Bölge sorumlusu hanımefendilere karşı yaptığı ahlak dışı davranışı hepiniz hatırlıyorsunuz. İşte o günlerde ortaya konan tavrın ve kastın, bugün ne anlama geldiğini çok daha iyi anlıyoruz."



"Şimdi neler olduğunu birlikte kısaca hatırlayalım; İSMEK'i bitirmeye ve kapatmaya niyet etmiş olan İBB, işe yöneticilerden başlamıştı. Üstelik alın teriyle çalışan emekçi kardeşlerimizin onur ve haysiyetleriyle oynayarak bu planı devreye sokmaya çalıştılar. İBB'nin yeni yönetimi göreve gelir gelmez tüm birimlerde olduğu gibi İSMEK'te de çalışan ve yöneticileri, baskı ve yıldırma politikasıyla istifaya zorlamıştır. Bunda başarılı olamayınca da yöneticileri hakkında akıl almaz itham ve iftiralarda bulunmuşlardı."



"Hatırlarsanız Ocak ayı Meclis toplantımızda bu konu gündeme geldiğinde CHP'li bir Meclis Üyesi İSMEK'te yolsuzluk yapıldığını ve çok karışık işlerin döndüğünü iddia etmişti. Bizim Grup sözcümüz Faruk bey bu beyefendiye cevap vermiş ve ithamlarının aslı astarı olmadığını, eğer iddialarında kendine güveniyorsa mahkemenin yolunu göstermişti. Yine o Meclis Üyesi arkadaşımız iddialı bir şekilde mahkemeye gidileceğini ve mahkeme sonucunda bizim mahcup olacağımızı dolayısıyla da bu mecliste özür dilemek zorunda kalacağımızı iddia etmişti."



"TAZMİNATLARINI DAHİ ÖDEMEDEN KAPININ ÖNÜNE KOYDULAR"



"Peki ne oldu? İBB, üst yöneticileri dahil olmak üzere bölge sorumlusu 25 kardeşimizi mahkemeye verdi. Ne ile itham edildiler biliyor musunuz? Zimmet, irtikap ve güveni kötüye kullanma. Ve üstelik mahkeme kararını beklemeden kendi uydurdukları bu iddiaları bahane ederek bu 25 kişiyi hem de tazminatlarını dahi ödemeden kapının önüne koydular."



"İtham edilen yöneticilerin hiçbir şekilde suç işlemediği, yaptıkları, iş ve işlemlerin hukuka uygun olduğu ve iddia sahiplerinin iddialarının asılsız olduğunu söyledi. Yani İBB tarafından ortaya atılan uydurma iddiaların tamamının yalan olduğu mahkeme tarafından da tescillenmiş oldu."



"İBB YÖNETİMİNİN HİÇ YÜZÜ KIZARIYOR MU?"



"Şimdi soruyorum; Bu yalan iddiaları ortaya atan İBB yönetiminin hiç yüzü kızarıyor mu? Bu yalan iddiaları bu mecliste gündeme getiren ve bizim mahcup olacağımızı söyleyen CHP'li meclis üyesi bu insanlardan özür dileyecek mi? Bu yalan iddiaları bahane ederek tazminatsız bir şekilde İSMEK'ten atılan kardeşlerimizin kaybettikleri ekmeğin sorumlusu kim? Bu yalan iddialar karşısında onur ve haysiyetleriyle oynanan kardeşlerimizin itibarlarını kim iade edecek?



"Sorun, halkçılık adına halka hizmete düşman olmanız değil. Biz buna zaten alışığız. Ama, daha büyük sorun şu: Zaman, sizin jakoben fikirlerinizin ne kadar çağ dışı kaldığını ortaya koyunca, yani gerçek jakoben fikirlerinizi savunamaz hale gelince, siyasetinizi artık yalan ve iftiralarla devam ettirmeye çalışmanız.



"İBB'NİN EN HAYIRLI KURUMLARINI SİYASİ VE İDEOLOJİK EGOLARINIZA KURBAN ETMEYİN"



"İSMEK politikanız, CHP'nin jakoben siyasetinin, AK kadroların halkçı faaliyetlerinden almaya çalıştığı intikamının örneğidir. Ve emin olun, bu da kendi ayağınıza dolanacaktır.

Yapmayın, İBB'nin en hayırlı kurumlarını siyasi ve ideolojik egolarınıza kurban etmeyin. Bu şehri geri götürmek için yalan ve şovlara artık son verin. Yenikapı dediniz, tutmadı. Fazilet Durağı dediniz tutmadı, İSMEK'te suistimal var dediniz tutmadı. Daha ne kadar yalan söyleyeceksiniz?"



ERDOĞAN TARAFINDAN KURULDU, TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK "HALK ÜNİVERSİTESİ" HALİNE GELDİ"



İSMEK, 1996 yılında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu döneminde bir sosyal doku projesi olarak faaliyetlerine başladı. Türkiye'nin en büyük "Halk Üniversitesi" haline geldi.

İSMEK'te; ilk yıl 3 merkezde, 3 branşta, 141 öğrenci ile başlayan eğitimler, 2018-2019 eğitim dönemi itibariyle İstanbul'un 39 ilçesinde, 242 merkezde, 752 program, 307 branşta, 2 milyon 600 bini aşkın öğrenciye ulaştı.



Birçok üniversitenin öğrenci sayısından daha fazla sayıda öğrenciye sahip olan İSMEK, gerek kursların ve katılımcıların sayısı, gerekse eğitim branşlarının çeşitliliği ve bu eğitimler sonunda ortaya konan kaliteli ürünlerle adeta Türkiye'nin en büyük "Halk Üniversitesi" haline gelmiştir. Bugün İSMEK, ülkemizde olduğu kadar bütün dünyada da model olarak kabul edilen bir kurum konumunda..



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu; "Biz İSMEK'in yanına modern kent enstitüsü diye tariflediğimiz bir yapıyı oluşturacağız" şeklindeki açıklamada bulunmuştu.



KENAN KIRAN / SABAH