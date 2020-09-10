İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun rant oyunu ortaya çıktı!





YÜZDE 8 PAY ALDI

Belediyenin şirkete ayrıcalık tanıyan kararının arkasında ise Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Destekleme Mekanizması'nın (YEKDEM) yattığı öğrenildi. Hükümetin yerli ve milli enerji üretimini teşvik etmek için devreye aldığı YEKDEM'den yararlanabilmek için şirketlerin tesislerini 31 Aralık'a kadar devreye almaları gerekiyor. Bu nedenle belediye de hukuksuzluğa göz yumdu. Belediye, şirketin alacağı YEKDEM desteğinin yalnızca yüzde 8'ine razı olduğu belirtildi. Ancak ihale düzenlenseydi bu pay yüzde 30'a kadar çıkabilirdi. Şirket 10 yıl boyunca her yıl devletten 28 milyon dolar alacak. Bunun 2.5 milyon doları belediyeye kalacak. İncak ihale düzenlenseydi 5 milyon dolar daha girecekti. Yani İstanbullu 10 yıl boyunca kendi cebine kalacak 50 milyon doları, yaklaşık 380 milyon lirayı şirketin kasasına bıraktı.