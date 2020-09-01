Ekrem İmamoğlu'ndan hukuksuz ihale! CHP'li İBB yönetimi o bölgeyi ihaleye çıkarıyor

"İBB YÖNETİMİNİN BU KARARI, AÇIKÇA MECLİS KARARINA VE HUKUKA AYKIRI"

Beyoğlu Belediyesi de; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ihalesinin hukuksuz olduğunu açıkladı.

Beyoğlu Belediyesi'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından yaptığı açıklamada şöyle denildi:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12 Mart 2020 tarih ve 309 sayılı ısrar kararı ile Örnektepe Semt Konağı (3249 Ada, 31 Parseldeki taşınmaz) kamu hizmetinde kullanılmak üzere 10 yıl süre ile Beyoğlu Belediyesi'ne tahsis edilmiştir. İBB Yönetimi sözkonusu taşınmazı 2 Eylül 2020 tarihinde üçüncü kişilere kiralamak üzere ihaleye çıkarmaktadır. İBB Yönetiminin bu kararı, açıkça meclis kararına ve hukuka aykırıdır."

"İBB TARAFINDAN ÖZEL KİŞİ VEYA KURULUŞLARA İHALE EDİLMEK İSTENMEKTE"

"İlgili yer 1995 senesinden itibaren Beyoğlu Belediye'sinin kullanımında bulunmaktadır. Bölge halkına daha modern binada hizmet vermek amacı ile 2017 yılında eski bina yıkılarak yerine muhtarlık, sağlık ocağı, kreş, gençlik merkezi, yurt, otopark ve semt konağı olarak hizmet verecek yeni modern ve depreme dayanıklı bina inşa edilmiştir. Ancak, kamu hizmetine sunulmak üzere projelendirilen ve bu amaçla Beyoğlu Belediyesi'ne tahsis edilen bu taşınmaz, İBB tarafından özel kişi ve/veya kuruluşlara ihale edilmek istenmektedir."