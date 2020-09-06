CHP'li Ekrem İmamoğlu’nun "namusum" dediği proje vatandaşları perişan etti

'İFLAS ETTİM, YUVAM YIKILDI'

Belediye ile davalık olan taşeron şirketlerden birinin sahibi olan Mukadder Balkal, "Proje başladığında ben kendilerine, 'Burası dere yatağı. ÇED raporu aldınız mı? Kaymalar oluyor. Jeoloji mühendisiyim. Bu işleri bilirim' dedim. Onlar da bana, 'Halledeceğiz' dediler. Ancak hiçbir şey yapmadıkları gibi taşeronluk yaptığım inşaatta yaklaşık 7 milyon alacağım oluştu. Ekrem İmamoğlu ve Ali Gül benim yuvamı dağıttılar. Alacaklarımı tahsil edemeyince iflas ettim. Olaylar aile yaşantımı etkiledi. Kocam beni terk etti. Benim gibi bütün taşeronlar aynı durumda. Bir arkadaşımız Başakşehir'de intihar etti. İmamoğlu hep 'Bu proje benim namusumdur' diye beyanatlar veriyordu. Şu anda ne daire sakinleri ne de bizler ona ulaşabiliyoruz. Projenin tanıtım broşüründe ve satış ofisinde, 'Arazinin yüzde 70'i yeşil alan olacak' dediler. Ancak bakıldığında yüzde 80'i beton yığınlarıyla doldu" diye konuştu.