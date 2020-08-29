KENAN KIRAN / SABAH

CHP'den Büyükçekmece Meclis üyesi adayı olan ancak seçilemeyen 24 yaşındaki Özge Türkyılmaz; İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Personel Yönetim A.Ş.'de (İSPER) kariyer danışmanı olarak göreve başladı. Özge Türkyılmaz'a İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde oda tahsis edildi.

Özge Türkyılmaz'ın, CHP Büyükçekmece Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı olduğu öğrenildi. Hiçbir kariyeri olmayan Özge Türkyılmaz'ın, İBB'de kariyer danışmanı olması eleştiriliyor.

TÜRKYILMAZ; MİSS TURKEY GÜZELLİK YARIŞMASINA KATILDI

Özge Türkyılmaz; İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tasarım Bölümü'nde 3. sınıfta okurken 21 Eylül 2017 tarihinde düzenlenen Miss Turkey güzellik yarışmasına katılmış, finale kalmasına rağmen ilk üç sıraya girememişti.

"GÜZEL ODAMDAN GÜNAYDIN"

Özge Türkyılmaz; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığını duyurdu ve "Güzel odamdan günaydın" ifadelerini kullandı.

TWİTTER VE İNSTAGRAM HESAPLARINI KAPATTI

Özge Türkyılmaz'ın; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 20 Ağustos 2020 tarihinde açtığı Büyükçekmece Bölgesel İstihdam Ofisi'nde kariyer danışmanı olarak görevlendirildiği öğrenildi.

24 yaşındaki Özge Türkyılmaz'ın İBB'de kariyer danışmanı olarak görevlendirilmesi

sosyal medyada tartışıldı. Özge Türkyılmaz'ın, sosyal paylaşım sitesi Twitter ve İnstagram'daki kişisel hesaplarını kapattı.

TÜRKYILMAZ'DAN HASAN AKGÜN'E TEŞEKKÜR

Özge Türkyılmaz; Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ü ikinci öğretmeni olarak gördüğünü belirterek, "Her zaman söylediğim gibi 22 yaşında bir genç kıza güvenip çok ama çok güzel bir yol gösterdiniz, inanıp desteğinizi esirgemeden meclis üyesi adayı yaptınız ve benim bu yolda çok ama çok iyi bir öğretmenim oldunuz. Allah size sağlıklı, mutlu, huzurlu güzel seneler versin bana bu yolda öğreteceğiniz o kadar çok şey var ki. İyi ki başkanımsınız. Başkanımızsınız. Başkan Hasan Akgün" ifadelerini kullandı.

EKREM İMAMOĞLU VE DİLEK İMAMOĞLU'NA TEŞEKKÜR

Özge Türkyılmaz; Facebook hesabından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'yla birlikte çektirdiği fotoğrafı paylaştı ve "Bu önemli günde bana verdiğiniz tüm güzel dilekleriniz için teşekkür ederim başkanım" ifadelerini kullandı.