Hatay'daki Sanayi Sitesi'nde yangın! 5 iş yeri alevlere teslim oldu | Özel görüntüler A Haber'de

(FOTO: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

"YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİ HENÜZ BİLİNMİYOR"

Geçgel'in açıklaması şöyle: Şu anda çok sayıda itfaiye ekibi bu noktaya sevk edildi. Hemen diğer iş yerlerinin bitişiğinde bulunan araçları da oradan bir kısmını kurtardılar ama diğerlerini alamıyorlar şu anda burada bulunanlar. Çünkü yukarıdan zaman zaman patlamaların etkisiyle parçalar düşmeye başlıyor ve Bağın araçların üzerine o patlamalardan kaynaklı olarak düşen parçaları görüyorsunuz. Birbiri ardına itfaiye ekibi şu anda bu noktaya sevk edilmiş durumda. 4 iş yeri tamamen alevlere teslim oldu ve diğer iş yerlerine de sıçrama ihtimali var. Bu sebeple de ekiplerin şu anda hızlı bir müdahalesi var.

"ZAMAN ZAMAN İŞ YERLERİNİN İÇERİSİNDEN PATLAMA SESLERİ GELİYOR"

Bağın içeriden alevler yükseliyor. Hemen bitişikteki diğer iş yerlerine sıçradı. Önce bir iş yerinde başladı ve diğer iş yerlerine de kısa sürede sıçradı. Burası aslında birbiri ardına eklemlenmiş sanayi sitesi olduğu için iş yerleriyle dolu. Bazı noktalarda sanayi tüpleri bulunuyor. Bu sebeple de ekiplerin özellikle yoğun müdahalesi söz konusu. Onların da şu anda patlama riskinin olduğunu ifade edelim. Zaman zaman iş yerlerinin içerisinden patlama sesleri geliyor ama alevler henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Çok sayıda itfaiye ekibi bu noktada. Takviye ekipler de şu an yolda. Dakikalar öncesinde çıktı yangın ve kısa sürede yayıldığını ifade edelim. Yani yaklaşık bir 10 dakika içerisinde bu yangın tamamen 4 iş yerini sardı. Yangın çıktığı esnada bizler buraya çok yakın bir noktadayız ve patlamaları da, güçlü patlamaları da duyduk. Bağın buradan da yine alevler yükseliyor. Kameraman arkadaşım Mehmet Ali Bağ ekranlarınıza getirecek. Araçları bir taraftan kurtarmaya çalışıyor burada bulunan vatandaşlar. Ancak o iki aracın üzerine çok sayıda yukarıdan patlamanın etkisiyle beton parçaları düştü ve o beton parçaları araçlara zarar verdi.

"ALEVLER 5. İŞ YERİNE DE SIÇRADI"

Şu an bir telaş var, bir mücadele var. Ekiplerin şu anda alevlerle mücadelesi sürüyor. Burada da diğer dükkanlara doğru gidiyor çünkü alevler. Hemen ilerideki iş yerlerine, uzaklaşmamız isteniyor. Bağın içeride hemen bu noktada Mehmet Ali alevler buradan görünüyor. Diğer iş yerlerine de sıçradı. Dört, şu an gördüm 5. iş yerine doğru gidiyor alevler. Hemen o noktayı da bir kontrol edeceğim. İlerlemeye devam ediyor alevler ve ekiplerin de müdahalesi söz konusu. Buraya sıçradı şu anda. Bağın 5. iş yerine de sıçradı.

"ESNAF BİR TARAFTAN BURADA İŞ YERLERİNİ KURTARMAYA ÇALIŞIYOR"

Birbiri ardına burası iş yerleriyle dolu. Her biri şu anda alevlere teslim olmuş durumda. Kameraman arkadaşım Mehmet Ali Bağ ekranlarınıza getirecek. Esnaf bir taraftan burada iş yerlerini onlar da kurtarmaya çalışıyorlar. Malzemeleri var içeride. Çünkü diğer noktalara kadar ulaşırsa eğer burası çünkü çok uzun bir bölge ve o noktalara ulaşmasını engellemeye çalışıyorlar. Daha çok oto elektrik, oto kaporta ve bunun yanı sıra sanayi ürünleri, kaynak makineleri bulunuyor ama biraz önce de belirttiğim gibi içeride bir sanayi tüplerinin olduğu iş yerleri de var. Onların da patlama riski çok yüksek. 5. iş yerine şu anda sıçradı. 6.'ya doğru ilerliyor alevler ne yazık ki. Ekiplerin müdahalesi yoğun bir müdahalesi söz konusu. Yaklaşık 10 dakika içerisinde kısa sürede büyüdü alevler. Şu anda esnaf da buraya geldi. İş yerlerini kapatıp onlar gitmişlerdi evlerine ama yangının neden çıktığı bilinmiyor ve kısa sürede de yangının yayıldığını görüyoruz."