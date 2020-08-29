Ekrem İmamoğlu CHP'yi karıştırdı! Tepkiler çığ gibi büyüyor: İmamoğlu’yla poz verdin mi? Tamamdır

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun belediyede görevlendirmek üzere dağıttığı koltuklar, parti içinde büyük krize neden oldu. CHP'den Büyükçekmece Meclis üyesi adayı olan ancak seçilemeyen 24 yaşındaki Özge Türkyılmaz'ın; İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İstanbul Personel Yönetim A.Ş.'de (İSPER) kariyer danışmanı olarak göreve başlaması ve kendisine belediyesinde oda tahsis edilmesi tepki topladı. Sabah Gazetesi'nden Kenan Kıran'ın haberine göre; CHP'li eski İBB Meclis Üyesi Hüseyin Sağ "Çuvalların üzerinde yatmayın! Katılın Miss Turkey yarışmasına katılın! Ekrem İmamoğlu'yla poz verdin mi? Tamamdır" ifadelerini kullandı.