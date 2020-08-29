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Haberler Galeri Ekrem İmamoğlu CHP'yi karıştırdı! Tepkiler çığ gibi büyüyor: İmamoğlu’yla poz verdin mi? Tamamdır

Ekrem İmamoğlu CHP'yi karıştırdı! Tepkiler çığ gibi büyüyor: İmamoğlu’yla poz verdin mi? Tamamdır

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun belediyede görevlendirmek üzere dağıttığı koltuklar, parti içinde büyük krize neden oldu. CHP'den Büyükçekmece Meclis üyesi adayı olan ancak seçilemeyen 24 yaşındaki Özge Türkyılmaz'ın; İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İstanbul Personel Yönetim A.Ş.'de (İSPER) kariyer danışmanı olarak göreve başlaması ve kendisine belediyesinde oda tahsis edilmesi tepki topladı. Sabah Gazetesi'nden Kenan Kıran'ın haberine göre; CHP'li eski İBB Meclis Üyesi Hüseyin Sağ "Çuvalların üzerinde yatmayın! Katılın Miss Turkey yarışmasına katılın! Ekrem İmamoğlu'yla poz verdin mi? Tamamdır" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 29.08.2020 13:13 Güncelleme Tarihi: 29.08.2020 13:18
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Ekrem İmamoğlu CHP'yi karıştırdı! Tepkiler çığ gibi büyüyor: İmamoğlu’yla poz verdin mi? Tamamdır

CHP'den Büyükçekmece Meclis üyesi adayı olan ancak seçilemeyen 24 yaşındaki Özge Türkyılmaz'ın; İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Personel Yönetim A.Ş.'de (İSPER) kariyer danışmanı olarak göreve başlaması ve kendisine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde oda tahsis edilmesi tepki topladı.

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Ekrem İmamoğlu CHP'yi karıştırdı! Tepkiler çığ gibi büyüyor: İmamoğlu’yla poz verdin mi? Tamamdır

SAĞ: "EKREM İMAMOĞLU'YLA POZ VERDİN Mİ? TAMAMDIR. YÜZLERCE CHP'Lİ GENÇ İSYANDA"
CHP'li eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hüseyin Sağ, 24 yaşındaki Özge Türkyılmaz'ın İBB'de kariyer danışmanı olmasını eleştirdi, Büyükçekmece'de yüzlerce CHP'li gencin isyanda olduğunu ve ilçe yönetimini eleştirdiğini söyledi.

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Ekrem İmamoğlu CHP'yi karıştırdı! Tepkiler çığ gibi büyüyor: İmamoğlu’yla poz verdin mi? Tamamdır

Hüseyin Sağ, sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki şahsi hesabından paylaşımda bulundu. Sağ; "Ben size demedim mi? Çuvalların üzerinde yatmayın! Katılın Miss Turkey yarışmasına katılın! Ekrem İmamoğlu'yla poz verdin mi? Tamamdır.

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Ekrem İmamoğlu CHP'yi karıştırdı! Tepkiler çığ gibi büyüyor: İmamoğlu’yla poz verdin mi? Tamamdır

Büyükçekmece'de yüzlerce CHP'li genç isyanda ilçe yönetimini eleştiriyorlar. Miss Turkey güzellik yarışmasına katılan Özge Türkyılmaz CHP'li İBB'de kariyer danışmanı oldu!" ifadelerini kullandı.

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Ekrem İmamoğlu CHP'yi karıştırdı! Tepkiler çığ gibi büyüyor: İmamoğlu’yla poz verdin mi? Tamamdır

TÜRKYILMAZ; MİSS TURKEY GÜZELLİK YARIŞMASINA KATILDI
Hiçbir kariyeri olmayan 24 yaşındaki Özge Türkyılmaz'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde kariyer danışmanı olması eleştiriliyor. Özge Türkyılmaz; İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tasarım Bölümü'nde 3. sınıfta okurken 21 Eylül 2017 tarihinde düzenlenen Miss Turkey güzellik yarışmasına katılmış, finale kalmasına rağmen ilk üç sıraya girememişti.