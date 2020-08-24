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Son dakika: HDP’nin tecavüzcü vekili Tuma Çelik'in dokunulmazlığı kaldırılıyor

Son dakika haberine göre TBMM Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyonun oluşturduğu 5 kişilik 1. hazırlık komisyonu; 'den ihraç edilen ve bir kadına tecavüz ettiği ifade edilen Bağımsız 'in oy birliğiyle dokunulmazlığının kaldırılması yönünde görüş bildirdi. Sabah'tan Kenan Kıran'ın haberi...

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Giriş Tarihi: 24.08.2020 Güncelleme Tarihi: 24.08.2020
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Son dakika: HDP’nin tecavüzcü vekili Tuma Çelik'in dokunulmazlığı kaldırılıyor

AK Parti'den Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm hazırlık komisyonu 1 aylık çalışmasının ardından Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde görüş bildirilmesine oy birliği ile karar verdi.

Hazırlık komisyonunun raporu Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyonda görüşülecek.

RAPOR MECLİS'TE OYLANACAK
Anayasa ve Adalet komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon da Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde görüş bildirmesi halinde bu rapor TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek oylanacak.

Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'nun Ekim'in ilk haftası toplanarak kararını vereceği öğrenildi.

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ÇELİK: D.K. İSİMLİ KADINLA EVDE BİR GECE BİRLİKTE KALDIM
HDP'den ihraç edilen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik; D.K. isimli kadına tecavüz ettiği yönündeki suçlamayla ilgili ifadesinde, itiraf gibi bir açıklamada bulunmuştu.

Çelik'in, TBMM Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon'un oluşturduğu 1. hazırlık komisyonuna sunduğu savunmasında, "7 Ocak 2019 tarihinde D.K. isimli kadınla evde bir gece birlikte kaldım" ifadesini kullandığı öğrenildi.

KADININ MAĞDUR OLMAMASI İÇİN SUSKUN KALMIŞ!
Tuma Çelik'in; D.K isimli kadının 9 ay boyunca kendisine WhatsApp üzerinden hakaret ettiği iddialarına neden sessiz kaldığına da cevap verdi. Tuma Çelik'in, kadının mağdur olmaması için suskun kaldığını iddia ettiği ifade edildi.

AK PARTİLİ AVUKAT ALİ ÖZKAYA: OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Avukat Ali Özkaya; komisyonun Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in D.E'ye nitelikli cinsel saldırı suçundan dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy birliği ile karar verdiğini açıkladı.

Özkaya; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu ve "Anayasa-Adalet Karma Komisyonu 1.Hazırlık Komisyonumuz; Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in D.E'ye nitelikli cinsel saldırı suçundan dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oybirliği ile karar verdi. Karma Komisyon ve Genel Kurulun takdiri ile dosya sonuçlanacaktır..." dedi.

Ali Özkaya; TBMM Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyonun oluşturduğu 5 kişilik 1. hazırlık komisyonunun başkanlığını yapıyor.

KENAN KIRAN / SABAH

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