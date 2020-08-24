Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman bitiyor? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020-2021 ücretli öğretmenlik başvuruları geçtiğimiz günlerde alınmaya başlandı. 2020 yılına ilişkin ücretli öğretmenlik sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürerken, henüz başvuru yapamayan adaylar başvuruların ne zaman biteceğini araştırıyor. Peki, ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman bitiyor? 2020 ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

2020 ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2020 ücretli öğretmenlik başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Adaylar, e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra 'Milli Eğitim Bakanlığı/Ücretli Öğretmenlik Başvurusu' başlığına tıkladıktan sonra gerekli adımları takip ederek başvuru işlemlerini gerçekleştirecekler.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU YAPABİLMEK İÇİN TIKLAYIN

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuruların ne zaman biteceği konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle sonuçların da hangi tarihte açıklanacağı konusunda bilr bilgi bulunmuyor.