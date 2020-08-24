Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman bitiyor? MEB 2020 ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020-2021 Ücretli öğretmenlik başvuru süreci devam ediyor. E-Devlet sistemi üzerinden alınan başvuru işlemlerinin ardından adaylar sonuçlara kilitlendi. 29 Ağustos'ta başlayan başvuruların ne zaman sona ereceği merak ediliyor. MEB'e bağlı eğitim kurumlarında ücretli öğretmen olarak görev almak isteyen adaylar başvurularını gerçekleştiriyorlar. Peki, ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman bitiyor? 2020 ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...
Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman bitiyor? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020-2021 ücretli öğretmenlik başvuruları geçtiğimiz günlerde alınmaya başlandı. 2020 yılına ilişkin ücretli öğretmenlik sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürerken, henüz başvuru yapamayan adaylar başvuruların ne zaman biteceğini araştırıyor. Peki, ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman bitiyor? 2020 ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
2020 ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
2020 ücretli öğretmenlik başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Adaylar, e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra 'Milli Eğitim Bakanlığı/Ücretli Öğretmenlik Başvurusu' başlığına tıkladıktan sonra gerekli adımları takip ederek başvuru işlemlerini gerçekleştirecekler.
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SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Başvuruların ne zaman biteceği konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle sonuçların da hangi tarihte açıklanacağı konusunda bilr bilgi bulunmuyor.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
* Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan bağlanmış emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı bulunmaması,
* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
* 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48. maddesindeki genel şartları taşımak,
* Devlet memurluğundan ya da öğretmenlikten ihraç edilmeyi gerektiren ceza almamış olmak.
* Ücretli öğretmenlik başvurusu için KPSS puanı şartı bulunmamakla birlikte, formasyon şartı bulunmamasına karşın formasyona sahip kişiler daha avantajlı olacak.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK MAAŞI
Ücretli öğretmenlik maaşı 2020 yılında bir miktar arttı. Ücretli öğretmenlik maaşları ders saatine göre 16 TL aldıkları için ortalama olarak aylık 2.000 TL tutarından bir maaş almaktadırlar. Ücretli öğretmenlikte belirli bir saati aştıktan sonra Asgari Geçim İndirimi de hesaba katılacağını hatırlatalım. Ücretli öğretmenlik maaşları her ayın 1-15 arası yatırılmaktadır. Ek ders ücreti de almamaktadırlar.
ÜCRETLİ ÖĞRETMEN MAAŞ HESAPLAMA
Ücretli öğretmen maaşı hesaplama yöntemi için bir örnek verelim:
Haftada 25 saat derse girdiniz. 4 haftada 25 saat derse girdiğinizi hesaplarsak aylık 100 saat derse girmiş olursunuz. 100 saat ders için 14 gün SGK prim günü yapar ve brüt 2044,85 TL, net 1699,99 TL ücret alırsınız.
GİRİLEN SAATE GÖRE MAAŞ
Bir ücretli öğretmen, girdiği ders basına maaş ödemesi alır. Öğretmenlerin aylık girdiği ders sayısı hesaplanır ve ders sayısına göre her ay öğretmenlere maaş ödemesi yapılır.
Gündüz ek ders ücreti: 17,22 TL
Gece ek ders ücreti: 18,45 TL
Özel eğitim ek ders ücreti: 21,54 TL
Takviye kursu ek ders ücreti: 34, 45 TL
ANAOKULU ÖĞRETMENİ MAAŞI
Anasınıfı öğretmeni maaşı ortalama 2490 TL olarak hesaplanmıştır. En düşük olarak 2020 TL en yüksek ise 3130 TL almaktadırlar.
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ MAAŞLARI
Okul öncesi öğretmenliği maaş durumu merak edilenler arasındaydı. Okul öncesi öğretmeni maaşı ortalama 2750 TL olarak hesaplanmıştır. En düşük 2020 TL olurken en yüksek ise 3610 olarak belirlenmiştir.