21 Ağustos 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri HDP'nin tecavüzcü vekili Tuma Çelik'ten itiraf gibi açıklama: O kadınla evde bir gece birlikte kaldım

HDP'nin tecavüzcü vekili Tuma Çelik'ten itiraf gibi açıklama: O kadınla evde bir gece birlikte kaldım

'den ihraç edilen Bağımsız Mardin Milletvekili 'in D.K. isimli kadına ettiği yönündeki suçlamayla ilgili ifadesinde, itiraf gibi bir açıklamada bulunduğu ortaya çıktı. Çelik'in, ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon'un oluşturduğu 1. hazırlık komisyonuna sunduğu savunmasında, "7 Ocak 2019 tarihinde D.K. isimli kadınla evde bir gece birlikte kaldım" ifadesini kullandığı öğrenildi. Sabah'tan 'ın haberi...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.08.2020 Güncelleme Tarihi: 21.08.2020
ABONE OL
HDP'nin tecavüzcü vekili Tuma Çelik'ten itiraf gibi açıklama: O kadınla evde bir gece birlikte kaldım

'in D.K isimli kadının 9 ay boyunca kendisine WhatsApp üzerinden hakaret ettiği iddialarına neden sessiz kaldığına da cevap verdi. Tuma Çelik'in, kadının mağdur olmaması için suskun kaldığını iddia ettiği ifade edildi.



KOMİSYON TUMA ÇELİK'İN HAKKINDA KARAR VEREBİLECEK
ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyonun oluşturduğu 5 kişilik 1. hazırlık komisyonunda; 'den Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm bulunuyor.

Hazırlık komisyonunun 1 aylık çalışma süresi 24 Ağustos'ta sona erecek. Komisyon bu tarihe kadar Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması ya da milletvekilliğinin devamı yönünde karar verebilecek.

Hazırlık komisyonu, daha sonra makul bir süre içinde raporunu Karma Komisyona sunacak. Karma Komisyon da raporu aldığı tarihten itibaren 1 ay içinde toplanarak, asıl kararı verecek.

KENAN KIRAN / SABAH

HDP'li tecavüzcü vekil Tuma Çelik için karar vakti! Dokunulmazlığı kaldırılacak HDP'Lİ TECAVÜZCÜ VEKİL TUMA ÇELİK İÇİN KARAR VAKTİ! DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILACAK
HDP'nin tecavüzcü vekili Tuma Çelik hakkında flaş gelişme: Savunmasını Meclis'e gönderdi HDP'NİN TECAVÜZCÜ VEKİLİ TUMA ÇELİK HAKKINDA FLAŞ GELİŞME: SAVUNMASINI MECLİS'E GÖNDERDİ
HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadın konuştu! HDP'Lİ TUMA ÇELİK'İN TECAVÜZ ETTİĞİ KADIN KONUŞTU!
Son dakika: Tuma Çelik’in savunması istendi SON DAKİKA: TUMA ÇELİK’İN SAVUNMASI İSTENDİ
HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının avukatı konuştu: Elimizde yeterince delil var HDP'Lİ TUMA ÇELİK'İN TECAVÜZ ETTİĞİ KADININ AVUKATI KONUŞTU: ELİMİZDE YETERİNCE DELİL VAR
Tecavüzcü Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması için komisyon kuruldu TECAVÜZCÜ TUMA ÇELİK'İN DOKUNULMAZLIĞININ KALDIRILMASI İÇİN KOMİSYON KURULDU

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA