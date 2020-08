Prof. Dr. İsmail Koyuncu kimdir? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 16 üniversiteye rektör ataması yapıldı. İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Koyuncu atandı. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapılan rektör atamalarının ardından Prof. Dr. İsmail Koyuncu'nun hayat hikayesi internet üzerinde araştırılmaya başlandı. Peki, Prof. Dr. İsmail Koyuncu kimdir? İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu nereli? İşte detaylar...

PROF. DR. İSMAİL KOYUNCU KİMDİR?

İsmail Koyuncu, 1974 yılında babasının işi sebebiyle bulundukları Suruç'ta dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise hayatını memleketi Antalya'da sürdürdü. 1995 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nü, 1997'de Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalında yüksek lisansını, 2002'de aynı dalda doktorasını tamamladı. 2004 yılında doçent unvanını alan Prof. Koyuncu, 2010 yılında profesör unvanını edindi.

1996 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak başladığı akademik hayatına, 2004-2005 yılları arasında Rice Üniversitesi'nde ve daha sonra University of Leuven'de devam etti.

Kompozit yapılı MF ve UF düz tabaka levha membran üretimi, Hollow fiber membran üretimi, İleri Osmoz prosesi, Membran yüzeyindeki kek tabakasındaki değişimlerin ortaya konması için mikroskobik tekniklerin geliştirilmesi ve Nanofiltrasyon membranları ile tuz gideriminde organik iyon etkisinin modellenmesi vb. alanlarda araştırmalarını sürdüren Prof. Koyuncu'nun, International Water Association (IWA) Specialized Group on Membrane Technology'de, Network of Young Membraines in Europe'da, American Water Works Association'da (AWWA), Su Kirlenmesi Araştırmaları ve Kontrolü Türk Milli Komitesi'nde, Society of Chemistry and Industry, European Desalination Society'de üye olarak görev yapıyor.

Çalışmalarıyla pek çok ödüle layık görülen Koyuncu, 2012 yılından bu yana TÜBA Asosye Üyesi.