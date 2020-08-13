13 Ağustos korona tablosu! Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? İşte iyileşen ve ölüm son durum tablosu...
13 Ağustos koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Günlük koronavirüs vaka sayıları Sağlık Bakanı Fahrettin Kocaman tarafından açıklanıyor. Güncel yeni vaka tablosu için yapılacak son dakika açıklaması bekleniyor. Son 24 saatte yapılan 67 bin 237 testten 1212'si pozitif çıktı, yaşamını yitiren 18 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 891 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 227 bin 89'a yükseldi. Peki, 13 Ağustos korona tablosu! Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? İşte iyileşen ve ölüm son durum tablosu...
13 Ağustos koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? İyileşen ve ölüm son durum tablosu açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılmaya başladı. Pandemi döneminde her akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her gün güncel yeni vaka sayısını açıklıyor. Dün akşam Sağlık Bakanı'nın açıkladığı verilere göre: 24 saatte yapılan 67 bin 237 testten 1212'si pozitif çıktı, yaşamını yitiren 18 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 891 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 227 bin 89'a yükseldi. Peki, 13 Ağustos korona tablosu! Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? İşte iyileşen ve ölüm son durum tablosu...
SON DAKİKA: TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
Koronavirüs vaka sayısı açıklandığında haberimize eklenecektir.
12 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYILARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 12 Ağustos 2020 Çarşamba Türkiye corona virüsü son durum tablosunu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
11 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYILARI
İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın günlük değerlendirmeleri
Son 3 gündür HASTANEYE YATIŞLARDA %32 AZALMA var. Fakat sürecin en önemli göstergelerinden biri olan AĞIR HASTA SAYISINDA ARTIŞ devam ediyor. Son 3 gün içinde en yüksek sayıda hasta görülen ilk 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Şanlıurfa.
9 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYILARI
Test sayımız, salgın boyunca en yüksek olduğu dünkü seviyenin biraz altında. Yakın zamanlarda vaka sayılarının en çok arttığı illerimizden Gaziantep'te, son bir hafta içinde, ortalama vaka sayıları %10 düştü. 25 İLİMİZDE son 2 gündür entübe hastamız yok.
8 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYILARI
Zatürre oranı tüm Türkiye'de düştü. Günlük test sayısında 64 bine çıktık. En yüksek sayı yaklaşık 58 bindi. Hastane doluluk oranlarımızda, yeni yatan ve taburcu olan hastaların yakın sayılarda olması sebebiyle değişiklik yok. İyi sonuç sıkı tedbire bağlı.
7 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYILARI
Yeni hasta sayımızda artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız, dün olduğu gibi, yeni hasta sayısından az. Test sayımızsa giderek artıyor. Vaka sayılarını düşürmeyi başarana kadar, TEDBİRDE TEYAKKUZ halinde olmalıyız. İyi haber, sıkı tedbire bağlı.
.