13 Ağustos koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? İyileşen ve ölüm son durum tablosu açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılmaya başladı. Pandemi döneminde her akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her gün güncel yeni vaka sayısını açıklıyor. Dün akşam Sağlık Bakanı'nın açıkladığı verilere göre: 24 saatte yapılan 67 bin 237 testten 1212'si pozitif çıktı, yaşamını yitiren 18 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 891 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 227 bin 89'a yükseldi. Peki, 13 Ağustos korona tablosu! Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? İşte iyileşen ve ölüm son durum tablosu...

SON DAKİKA: TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Koronavirüs vaka sayısı açıklandığında haberimize eklenecektir.