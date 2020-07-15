Son dakika: A Haber'den 15 Temmuz Destanı için özel yayın | A HABER CANLI YAYIN

Darbe girişiminin 4. yılında A Haber, 15 Temmuz 2016'da destana dönüşen; milletin tanklara, silahlara, emperyal güçlere galip geldiği kutlu günün nabzını canlı yayınlarla tutuyor.

O karanlık gecede FETÖ'nün hain kalkışmasında neler yaşandı? Asıl amaç Türkiye'ye karşı neydi?

Bütün kritik sorular ve önemli konular A Haber canlı yayında masaya yatırılıyor.

İşte özel konu ve konuklarla A Haber 15 Tammuz özel yayını…

BAŞKAN ERDOĞAN'IN PROGRAMLARI



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 15 Temmuz Anıtı'na çelenk bırakacak.



Başkan Erdoğan daha sonra TBMM'de 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı'na katılacak ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda şehit aileleri ile yemekte bir araya gelecek, 15 Temmuz Millete Sesleniş konuşması yapacak.