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Son dakika: A Haber'den 15 Temmuz Destanı için özel yayın | A HABER CANLI YAYIN

A Haber, ’da destana dönüşen; milletin tanklara, silahlara, emperyal güçlere galip geldiği kutlu günün nabzını canlı yayınlarla tutuyor. O karanlık gecede ’nün hain kalkışmasında neler yaşandı? Asıl amaç Türkiye’ye karşı neydi? Bütün kritik sorular ve önemli konular yayında masaya yatırılıyor. İşte özel konu ve konuklarla A Haber özel yayını…

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.07.2020 Güncelleme Tarihi: 15.07.2020
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Son dakika: A Haber'den 15 Temmuz Destanı için özel yayın | A HABER CANLI YAYIN

Darbe girişiminin 4. yılında A Haber, 15 Temmuz 2016'da destana dönüşen; milletin tanklara, silahlara, emperyal güçlere galip geldiği kutlu günün nabzını canlı yayınlarla tutuyor.

O karanlık gecede FETÖ'nün hain kalkışmasında neler yaşandı? Asıl amaç Türkiye'ye karşı neydi?

Bütün kritik sorular ve önemli konular A Haber canlı yayında masaya yatırılıyor.

İşte özel konu ve konuklarla A Haber 15 Tammuz özel yayını…

AHaber CANLI YAYIN

BAŞKAN ERDOĞAN'IN PROGRAMLARI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 15 Temmuz Anıtı'na çelenk bırakacak.

Başkan Erdoğan daha sonra TBMM'de 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı'na katılacak ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda şehit aileleri ile yemekte bir araya gelecek, 15 Temmuz Millete Sesleniş konuşması yapacak.

Kara geceden demokrasi zaferine! Şanlı milletin zaferi: 15 Temmuz KARA GECEDEN DEMOKRASİ ZAFERİNE! ŞANLI MİLLETİN ZAFERİ: 15 TEMMUZ
15 Temmuz’da Atatürk Havalimanı kulesinde neler yaşandı? 15 TEMMUZ'DA ATATÜRK HAVALİMANI KULESİNDE NELER YAŞANDI?
15 Temmuz’da İzmir Çiğli Üssü’nde neler yaşandı? 15 TEMMUZ'DA İZMİR ÇİĞLİ ÜSSÜ'NDE NELER YAŞANDI?
15 Temmuz gecesi Adana İncirlik Üssü’nde neler yaşandı? 15 TEMMUZ GECESİ ADANA İNCİRLİK ÜSSÜ'NDE NELER YAŞANDI?

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