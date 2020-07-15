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15 Temmuz’da Atatürk Havalimanı kulesinde neler yaşandı?
İhanet gecesi 15 Temmuz’da neler yaşandı? FETÖ’cü darbecilere nasıl direnildi? 15 Temmuz’da Atatürk Havalimanı kulesinde neler yaşandı? 15 Temmuz’da o anlarda görev yapan personel Enver Yavuz yaşadıklarını A Haber canlı yayınında anlattı.
İhanet gecesi 15 Temmuz'da neler yaşandı? FETÖ'cü darbecilere nasıl direnildi? 15 Temmuz'da Atatürk Havalimanı kulesinde neler yaşandı? 15 Temmuz'da o anlarda görev yapan personel Enver Yavuz yaşadıklarını A Haber canlı yayınında anlattı.