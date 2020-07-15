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15 Temmuz'da Akıncı Üssü'nde neler yaşandı?

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Giriş: 15.07.2020 11:37
Darbenin yönetildiği nokta Akıncı Üssü’nde 15 Temmuz gecesi neler yaşandı? 15 Temmuz hain darbe girişiminde darbeci alçaklar burayı nasıl bir karargah olarak kullandı? Akıncı nasıl darbecilerin merkez üssüne dönüştü? A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, o gece yaşananları canlı yayında aktardı.

Darbenin yönetildiği nokta Akıncı Üssü'nde 15 Temmuz gecesi neler yaşandı? 15 Temmuz hain darbe girişiminde darbeci alçaklar burayı nasıl bir karargah olarak kullandı? Akıncı nasıl darbecilerin merkez üssüne dönüştü? A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, o gece yaşananları canlı yayında aktardı.

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