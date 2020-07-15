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Haberler Galeri Son dakika: 15 Temmuz gazisi Servet Acun 15 Temmuz'da ikiz babası oldu

Son dakika: 15 Temmuz gazisi Servet Acun 15 Temmuz'da ikiz babası oldu

Son dakika haberi... 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi Saraçhane'de alçak terör örgütü FETÖ mensuplarının açtıkları ateşte yaralanıp gazi olan Servet Acun'un aradan 4 yıl geçtikten sonra tam da bugün ikiz babası oldu. Aile hüzün ve sevinçlerini A Haber ile paylaştı. Servet Acun, "Bu kutlu günde 2 tane aslan gibi evlat sahibi olmak yüce Mevla'nın bunu bana nasip etmesi çok büyük bir şeref çok büyük bir onur. Allah'ım inşallah bayrak millet ezan şuuru ile biz yetiştirmeyi nasip eder." dedi.

Giriş Tarihi: 15.07.2020 16:18 Güncelleme Tarihi: 15.07.2020 16:36
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Son dakika: 15 Temmuz gazisi Servet Acun 15 Temmuz'da ikiz babası oldu

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi Saraçhane'de alçak terör örgütü FETÖ mensuplarının açtıkları ateşte yaralanıp gazi olan Servet Acun'un aradan 4 yıl geçtikten sonra tam da bugün ikiz babası oldu. Aile hüzün ve sevinçlerini A Haber ile paylaştı.

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Son dakika: 15 Temmuz gazisi Servet Acun 15 Temmuz'da ikiz babası oldu

SARAÇHANE'DE YARALANDI

15 Temmuz gazisi Servet Acun, "15 Temmuz'da o hain gece Saraçhane'de hainlerin atmış oldukları ateş neticesinde yaralandım. O gün üzerinden 4 sene geçti..." dedi.

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Son dakika: 15 Temmuz gazisi Servet Acun 15 Temmuz'da ikiz babası oldu

BU KUTLU GÜNDE AHMET VE EMİN DÜNYAYA GELDİ

İkiz babası olan Acun, "Bugün çok güzel bir gün bizim için. Bu kutlu günde 2 tane aslan gibi evlat sahibi olmak yüce Mevla'nın bunu bana nasip etmesi çok büyük bir şeref çok büyük bir onur. Allah'ım inşallah bayrak millet ezan şuuru ile biz yetiştirmeyi nasip eder. İnşallah ikisi de büyüdüklerinde Türk milletinin emrinde." ifadelerini kullandı.

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Son dakika: 15 Temmuz gazisi Servet Acun 15 Temmuz'da ikiz babası oldu

İşte Ahmet ve Emin'in doğumdan sonra ilk görüntüleri...

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Son dakika: 15 Temmuz gazisi Servet Acun 15 Temmuz'da ikiz babası oldu

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