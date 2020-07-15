Son dakika: 15 Temmuz gazisi Servet Acun 15 Temmuz'da ikiz babası oldu

BU KUTLU GÜNDE AHMET VE EMİN DÜNYAYA GELDİ

İkiz babası olan Acun, "Bugün çok güzel bir gün bizim için. Bu kutlu günde 2 tane aslan gibi evlat sahibi olmak yüce Mevla'nın bunu bana nasip etmesi çok büyük bir şeref çok büyük bir onur. Allah'ım inşallah bayrak millet ezan şuuru ile biz yetiştirmeyi nasip eder. İnşallah ikisi de büyüdüklerinde Türk milletinin emrinde." ifadelerini kullandı.