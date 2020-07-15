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Son dakika: 15 Temmuz gazisi Servet Acun 15 Temmuz'da ikiz babası oldu
Son dakika haberi... 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi Saraçhane'de alçak terör örgütü FETÖ mensuplarının açtıkları ateşte yaralanıp gazi olan Servet Acun'un aradan 4 yıl geçtikten sonra tam da bugün ikiz babası oldu. Aile hüzün ve sevinçlerini A Haber ile paylaştı. Servet Acun, "Bu kutlu günde 2 tane aslan gibi evlat sahibi olmak yüce Mevla'nın bunu bana nasip etmesi çok büyük bir şeref çok büyük bir onur. Allah'ım inşallah bayrak millet ezan şuuru ile biz yetiştirmeyi nasip eder." dedi.
Giriş Tarihi: 15.07.2020 16:18Güncelleme Tarihi: 15.07.2020 16:36