15 Temmuz darbe gecesinde önemli noktalardan biri de Adana İncirlik Üssü'ydü. O gece tanker uçak İncirlik’ten havalandı. Peki 15 Temmuz gecesi Adana İncirlik Üssü’nde neler yaşandı? Darbe girişimi sırasında yaralanan polis memuru Soner Gürler, yaşadıklarını A Haber canlı yayınında anlattı.

15 Temmuz darbe gecesinde önemli noktalardan biri de Adana İncirlik Üssü'ydü. O gece tanker uçak İncirlik'ten havalandı. Peki 15 Temmuz gecesi Adana İncirlik Üssü'nde neler yaşandı? Darbe girişimi sırasında yaralanan polis memuru Soner Gürler, yaşadıklarını A Haber canlı yayınında anlattı.