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15 Temmuz gecesi Adana İncirlik Üssü’nde neler yaşandı?
15 Temmuz darbe gecesinde önemli noktalardan biri de Adana İncirlik Üssü'ydü. O gece tanker uçak İncirlik’ten havalandı. Peki 15 Temmuz gecesi Adana İncirlik Üssü’nde neler yaşandı? Darbe girişimi sırasında yaralanan polis memuru Soner Gürler, yaşadıklarını A Haber canlı yayınında anlattı.
15 Temmuz darbe gecesinde önemli noktalardan biri de Adana İncirlik Üssü'ydü. O gece tanker uçak İncirlik'ten havalandı. Peki 15 Temmuz gecesi Adana İncirlik Üssü'nde neler yaşandı? Darbe girişimi sırasında yaralanan polis memuru Soner Gürler, yaşadıklarını A Haber canlı yayınında anlattı.