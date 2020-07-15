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15 Temmuz gecesi Adana İncirlik Üssü’nde neler yaşandı?

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Giriş: 15.07.2020 11:23
15 Temmuz darbe gecesinde önemli noktalardan biri de Adana İncirlik Üssü'ydü. O gece tanker uçak İncirlik’ten havalandı. Peki 15 Temmuz gecesi Adana İncirlik Üssü’nde neler yaşandı? Darbe girişimi sırasında yaralanan polis memuru Soner Gürler, yaşadıklarını A Haber canlı yayınında anlattı.

15 Temmuz darbe gecesinde önemli noktalardan biri de Adana İncirlik Üssü'ydü. O gece tanker uçak İncirlik'ten havalandı. Peki 15 Temmuz gecesi Adana İncirlik Üssü'nde neler yaşandı? Darbe girişimi sırasında yaralanan polis memuru Soner Gürler, yaşadıklarını A Haber canlı yayınında anlattı.

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