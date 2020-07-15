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15 Temmuz’da İzmir Çiğli Üssü’nde neler yaşandı?
Hain FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz’da operasyon yapmaya çalıştığı noktalardan biri de İzmi Çiğli Üssü’ydü. Peki 15 Temmuz’da Çiğli Üssü’nde neler yaşandı? Millet darbecilere nasıl karşı koydu? O gecenin tanıklarından Adnan Yılmaz, o anları A Haber canlı yayınında anlattı.
Hain FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz'da operasyon yapmaya çalıştığı noktalardan biri de İzmi Çiğli Üssü'ydü. Peki 15 Temmuz'da Çiğli Üssü'nde neler yaşandı? Millet darbecilere nasıl karşı koydu? O gecenin tanıklarından Adnan Yılmaz, o anları A Haber canlı yayınında anlattı.