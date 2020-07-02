Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşine hakaret soruşturmasında yeni gelişme: 2 kişi adliyeye sevk edildi
Son dakika haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'ın çocuk sevincine sosyal medyada yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili İstanbul'da gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.
Son dakika haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'ın çocuk sevincine sosyal medyada yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili İstanbul'da gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.
SON DAKİKA: HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK VE AİLESİNE HAKARET EDEN BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
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