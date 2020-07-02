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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşine hakaret soruşturmasında yeni gelişme: 2 kişi adliyeye sevk edildi

Son dakika haberine göre;   ve eşi 'ın çocuk sevincine yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili 'da gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

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Giriş Tarihi: 02.07.2020 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020
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ALBAYRAK AİLESİNE HAKARET SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞME

Son dakika haberine göre; ve eşi 'ın çocuk sevincine yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili 'da gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesine hakaret eden bir kişi gözaltına alındı SON DAKİKA: HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK VE AİLESİNE HAKARET EDEN BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak'a hakaret eden Ercan Bozdağ tutuklandı SON DAKİKA: HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK İLE EŞİ ESRA ALBAYRAK'A HAKARET EDEN ERCAN BOZDAĞ TUTUKLANDI
Başkan Erdoğan'dan Albayrak ailesine yönelik çirkin sözlerle ilgili açıklama: Hesabını elbette soracağız BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ALBAYRAK AİLESİNE YÖNELİK ÇİRKİN SÖZLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA: HESABINI ELBETTE SORACAĞIZ
CHP ikiyüzlülüğünü bir kez daha gösterdi! Önce Albayrak ailesine hakaret edenleri eleştirdiler sonra o kampanyaya destek verdiler CHP İKİYÜZLÜLÜĞÜNÜ BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ! ÖNCE ALBAYRAK AİLESİNE HAKARET EDENLERİ ELEŞTİRDİLER SONRA O KAMPANYAYA DESTEK VERDİLER
MHP'den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ailesine yapılan saldırıya tepki MHP'DEN HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK İLE AİLESİNE YAPILAN SALDIRIYA TEPKİ
Son dakika: Savcılıktan Albayrak ailesine çirkin paylaşımla ilgili açıklama SON DAKİKA: SAVCILIKTAN ALBAYRAK AİLESİNE ÇİRKİN PAYLAŞIMLA İLGİLİ AÇIKLAMA

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