02 Temmuz 2020, Perşembe
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ÖSYM’den ALES açıklaması: 2-6 Temmuz 2020 tarihleri arasında yeniden başvuru alınacak

haberine göre… , 2020 ve (2020-/1) için 2020 tarihleri arasında yeniden başvuru alınacağını açıkladı.

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Giriş Tarihi: 02.07.2020 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020
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ve 'nden 2020 ve (2020-/1) için bir açıklaması geldi.

'den yapılan açıklamada başvuruların 2020 tarihleri arasında alınacağı belirtildi.

İşte Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden yapılan o açıklama:

" 2020 tarihleri arasında başvuruları alınan 2020 Akademik (2020-/1) için 2-6 alınacaktır."

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