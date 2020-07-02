ÖSYM’den ALES açıklaması: 2-6 Temmuz 2020 tarihleri arasında yeniden başvuru alınacak

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1) için bir son dakika açıklaması geldi.

ÖSYM'den yapılan açıklamada başvuruların 2-6 Temmuz 2020 tarihleri arasında alınacağı belirtildi.

İşte Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden yapılan o açıklama:

"13-23 Mart 2020 tarihleri arasında başvuruları alınan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1) için 2-6 Temmuz 2020 tarihleri arasında yeniden başvuru alınacaktır."