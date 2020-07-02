02 Temmuz 2020, Perşembe
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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesine hakaret eden bir kişi gözaltına alındı

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesine hakaret eden bir kişi gözaltına alındı

Son dakika haberleri... 4. çocukları dünyaya gelen ile eşi 'a hakaret eden bir kişi, 'da gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi: 02.07.2020
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ALBAYRAK AİLESİNE HAKARET EDEN BİR KİŞİ...

ve eşi 'ın çocuk sevincine sosyal medyada yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili 'da bir kişi daha gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla çirkin paylaşımlarda bulunan hesapları tespit edildi. Yapılan soruşturmada İstanbul'da 5 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltında olan 5 kişiden dördü serbest bırakılırken, 1 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltında olan 2 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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