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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak'a hakaret eden Ercan Bozdağ tutuklandı

Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı ile eşi 'a ettiği ahlaksız hakaretlerin ardından gözaltına alınan 'ın tutuklandığı açıklandı.

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Giriş Tarihi: 01.07.2020 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020
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ALBAYRAK AİLESİNE HAKARET EDEN ERCAN BOZDAĞ TUTUKLANDI

Mersin'de, Hazine ve Maliye Bakanı 'ın 4'üncü kez baba olduğuna yönelik Twitter'da paylaşılan haberin altına hakaret içerikli yorum yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

TUTUKLANDI

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 'ın Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Şüpheli, polis ekiplerince adliyeye götürüldü.

E.B, savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlı E.B, Bakan Albayrak ile eşi 'ı hedef alan hakaret içerikli yorumunun ardından, dün İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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