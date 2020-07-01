01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Başkan Erdoğan'dan Albayrak ailesine yönelik çirkin sözlerle ilgili açıklama: Hesabını elbette soracağız

Başkan Erdoğan, torunu üzerinden Hazine ve Maliye Bakanı ile eşi 'ı hedef alan çirkin zihniyete tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, ''Dünyaya gözlerini henüz açmış bir bebek üzerinden, ailesine ve onların temsil ettiğini düşündükleri değerlere saldıran alçakların peşini bırakmayacağız. Hukuk önünde her birinden işledikleri suçun hesabını elbette soracağız.'' ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 01.07.2020 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ALBAYRAK AİLESİNE YÖNELİK ÇİRKİN SÖZLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA: HESABINI ELBETTE SORACAĞIZ

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Başkan Erdoğan'dan Albayrak ailesine yönelik çirkin sözlerle ilgili açıklama: Hesabını elbette soracağız BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ALBAYRAK AİLESİNE YÖNELİK ÇİRKİN SÖZLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA: HESABINI ELBETTE SORACAĞIZ

Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: Dünyaya gözlerini henüz açmış bir bebek üzerinden, ailesine ve onların temsil ettiğini düşündükleri değerlere saldıran alçakların peşini bırakmayacağız. Hukuk önünde her birinden işledikleri suçun hesabını elbette soracağız.

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