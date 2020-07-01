Başkan Erdoğan'dan Albayrak ailesine yönelik çirkin sözlerle ilgili açıklama: Hesabını elbette soracağız

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Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: Dünyaya gözlerini henüz açmış bir bebek üzerinden, ailesine ve onların temsil ettiğini düşündükleri değerlere saldıran alçakların peşini bırakmayacağız. Hukuk önünde her birinden işledikleri suçun hesabını elbette soracağız.