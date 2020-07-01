01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Savcılıktan Albayrak ailesine çirkin paylaşımla ilgili açıklama

Son dakika: Savcılıktan Albayrak ailesine çirkin paylaşımla ilgili açıklama

Son dakika haberi... Cumhuriyet Başsavcılığı: Hazine ve Maliye Bakanı ve ailesine sosyal medya üzerinden hakaret içeren paylaşımların tespit edilmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturmaya başlanılmış, Ankara'da oturduğu tespit edilen bir kişi hakkında göz altı kararı verildi.

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Giriş Tarihi: 01.07.2020
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SAVCILIKTAN ALBAYRAK AİLESİNE ÇİRKİN PAYLAŞIMLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Son dakika haberi... Cumhuriyet Başsavcılığı: Hazine ve Maliye Bakanı ve ailesine sosyal medya üzerinden hakaret içeren paylaşımların tespit edilmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturmaya başlanılmış, Ankara'da oturduğu tespit edilen bir kişi hakkında göz altı kararı verildi.

detaylar gelecek...

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