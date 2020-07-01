Son dakika: Savcılıktan Albayrak ailesine çirkin paylaşımla ilgili açıklama
Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesine sosyal medya üzerinden hakaret içeren paylaşımların tespit edilmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturmaya başlanılmış, Ankara'da oturduğu tespit edilen bir kişi hakkında göz altı kararı verildi.
Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesine sosyal medya üzerinden hakaret içeren paylaşımların tespit edilmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturmaya başlanılmış, Ankara'da oturduğu tespit edilen bir kişi hakkında göz altı kararı verildi.
detaylar gelecek...
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Çarpıcı açıklama: Hafter'den kurtulup yerine...
- Başkan Erdoğan'ın ilk yurt dışı ziyareti belli oldu
- Türkiye'den Almanya'ya önemli ziyaret
- Ahlaksız paylaşım yapanları ne tür cezalar bekliyor?
- KPSS tercihleri ne zaman başlıyor?
- Jandarma subay ve astsubay alımı ne zaman?
- Zengin'den Albayrak ailesine çirkin hakarete sert tepki
- RTÜK'ten Tele 1 ve Halk TV'ye ceza!
- CHP'li Efeler Belediyesi'nde görülmemiş kıyak!
- Altun'dan sosyal medya düzenlemesiyle ilgili açıklama
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Jandarma 1300 muvazzaf subay ve astsubay alımı şartları neler? Jandarma Genel Komutanlığı başvuru ne zaman?
- Son dakika: Asgari ücrete zam gelecek mi? 2020 Temmuz zammı ile asgari ücret ne kadar olacak?
- Son dakika: Bu hafta sınav var mı? 4-5 Temmuz hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Son dakika: Kızılay kurban vekalet fiyatları ne kadar? 2020 vekaleten kurban kesim bedeli nedir?
- ÖSYM'den müjdeli haber bekleniyor! 2020 YKS üniversite sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Hız tutkunlarına müjde! Formula 1 2020 ne zaman başlıyor? F1 yarışları hangi kanalda yayınlanacak?
- SSK Bağkur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2020 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?
- Memur ve emeklilerin gözü bu haberde! 2020 memur ve emekli maaşı temmuz zammı ile ne kadar olacak?
- Haziran ayı enflasyon beklentisi nedir? 2020 TÜİK TEFE TÜFE Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
- Son dakika: KPSS 2020/8 atama sonuçları sorgulama! 2020 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları nasıl öğrenilir?
- Araç sahipleri dikkat! Ödemeler başladı! 2020 GİB MTV 2. taksit ödemeleri nasıl yapılır? Kim ne kadar ödeyecek?
- Son dakika: Eğlence mekanları bugün açılacak mı? 1 Temmuz nargile kafeler, eğlence yerleri ne zaman açılacak?