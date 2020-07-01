CHP ikiyüzlülüğünü bir kez daha gösterdi! Önce Albayrak ailesine hakaret edenleri eleştirdiler sonra o kampanyaya destek verdiler
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a sosyal medya üzerinden ağza alınmayacak küfürler içeren paylaşımlar Türkiye kamuoyunda büyük tepki çekti. Çirkin paylaşımların ardından 'üzüntü'lerini paylaşan CHP'li isimler bir kez daha riyakarlık yaptı. Konunun hemen ardından gündeme gelen sosyal medya için bir yasa düzenlemesi en çok CHP'lileri rahatsız etti. Özellikle Twitter'ı provokasyon ve küfür için kullanan kişilerin başlattığı #SosyalMedyamaDOKUNMA kampanyasına CHP'lilerden gelen destek büyük tepki ile karşılandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dördüncü çocuğu olan Hamza Salih'in mutluluğunu sosyal medya hesabından bir mesajla paylaşmıştı. Ancak sosyal medyadaki kendini bilmez ve çoğunun CHP'li, FETÖ'cü ve PKK'lı olan kişiler Bakan Albayrak ve eşi Esra Albayrak hakkında iğrenç ifadeler kullanmıştı. Yapılan ahlaksızca paylaşımlar cezasız kalmamış olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.
Tüm bu gelişmeler üzerine özellikle sosyal medyadan yapılan hakaret içerikli paylaşımlar için yasal düzenleme getirilmesi konuşulmaya başlanınca provokatörler ayaklanmaya kalktılar.
Sosyal medyayı iftira, halkı düşmanlığa sevk etme ve küfür etmek için kullanan kendini bilmezler #SosyalMedyamaDOKUNMA diye paylaşımlar yapmaya başladılar.
CHP'NİN İKİYÜZLÜLÜĞÜ YİNE ORTAYA ÇIKTI!
Dün Bakan Berat Albayrak ve Esra Albayrak'a yönelik çirkin sözleri kınayan mesajlar paylaşan CHP, bugün yasa çıkarma konusu gündeme gelince tam tersi bir tavır sergileyerek #SosyalMedyamaDOKUNMA paylaşımları yapmaya başladı.
Sosyal medya üzerinden hakaretleri ile meşhur olan CHP'nin bu hareketi ikiyüzlülüklerini bir kez daha ortaya çıkardı.
Başkan Erdoğan'ın küfür eden hesapların kaldırılması üzerine düzenleme olacağını söylemesini çarpıtan CHP'li isimlerin paylaşımları dikkat çekti.
CHP'li isimlerin önce timsal göz yaşı döküp sonrasında böyle bir kampanyaya destek vermeleri sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepkiyle karşılandı.
TÜRK CEZA HUKUKU ORTADA
Konuyla ilgili katıldığı bir canlı yayın programında önemli açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın açıklamaları şu şekilde:
Mesele takibimizde. Bu menfur saldırıyı gerçekleştiren bu yaklaşımı sergileyenleri kınıyorum, lanetliyorum. Bunu yapanların da sonuna kadar hukuk çerçevesinde hesaplaşacağımızı ifade etmek isterim. Türkiye'nin ceza hukuku ortada. Sosyal medya ile ilgili bu olayların arka planında saldırıyı yapanların yaptıkları yanına kar kaldı anlayışı var.
SUÇ NEREDE OLURSA OLSUN SUÇTUR!
Sosyal medyanın orada işlenen suçlar nerede cereyan ederse etsin TCK'da bunun karşılığı var. Bu konuda bir tartışma yok. Mesele yargılama hukukunun, suçun ve suçlunun takip edilmesi ile ilgili konuyu konuşuyoruz. burası sosyal medya, herkesin yaptığı yanına kalır anlayışını devre dışı bırakarak yüz yüze işlenen suçlarda nasıl bir soruşturma yapılıyorsa öyle yapılması lazım. Öyle bir düzenleme yapılması lazım ki hangi mecrada olursa olsun bir kişi sosyal medya üzerinden bir suç işlerse şikayete bağlı ya da değil soruşturma başladığında ilgili kişileri tespit etmemiz lazım. Bu çok önemli. Bunları tamamen ortadan kaldıracak bir yasal düzenlemeyi hayata geçirmemiz lazım.
Almanya bu tür sosyal medya veri tabanlarının Almanya'da kurulmasını istedi. Türkiye'de eğer sosyal medya üzerinden bir mağduriyeti konuşuyorsak, zannediyorsak bu Türkiye'nin meselesidir. Hayır. Küresel anlamda ceza hukukunun uğraştığı bir konuyu konuşuyoruz.
HİÇBİR SUÇ CEZASIZ KALMAYACAK
Bütün vekiller vekil olduğunda hukuka bağlılık yemini ediyor bugün sosyal medya Türkiye'de suç işlemenin manivelası haline gelmişse parlamentonun ortak bir anlayışla ifade özgürlüğünü korurken hiç bir suçu cezasız bırakmayacak düzenlemeler hayata geçirilmelidir. Biz AK Parti ve MHP grupları olarak bir düzenlemeyle bunun disiplin altına alınması gerektiğini düşünüyoruz. Hem haber alma hakkının vasıtası ile kullanılabilsin öte taraftan kimse kimseye hakaret etmesin. Herkes böylesi mağduriyetlerle baş başa kalıyor. Kişisel verilerin kullanılması yine devlet güvencesi altında. Bizim TC kimlik numaramız var. IP numarası var, IMEI numarası var. bunlar da ayrı kimlikler. Kim nereden bağlanmış...
SALDIRI ORGANİZE İSE ARKASINDA KİM VAR?
Kaynağına ulaşabiliyorsak suç ve suçluda başarılı oluruz. Burada masum ifade özgürlüğü gibi duran, aile hayatına müdahale niteliğinde olan saldırılara baktığınızda çoğu zaman örgütlü olduğunu görüyoruz. Sayın Soylu'nun yaklaşımı önemli. Bu bir iç güvenlik meselesi. Saniyeler içinde internet ortamında işlenen suçun IP ya da IMEI'den hangi ülke merkezli, nasıl troller yönetildiği de sıkı takip ediliyor. Bunları yasal çerçeveye oturtmak suretiyle yol almamızı sağlayacak.
Kaynak: TAKVİM.COM.TR
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