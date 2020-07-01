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AK Parti’den üyelik seferberliği! Başkan Erdoğan hedefi bizzat açıkladı

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Giriş: 01.07.2020 12:44
Güncelleme:01.07.2020 12:45
18 yıldır Türkiye’nin kalkınmasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde büyük rol oynayan AK Parti tüm milletin gönlünü fethetmek için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Üyelik seferberliğini sürdüren AK Parti, vatandaşları tek tıkla partiye üye olmaya davet etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’da bugün AK Parti'nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda “Yeni üye kazanma çalışmaları da asla ihmal etmemiz gereken hususlardan. Hedefimiz her sene 1 milyon yeni üye yapmaktır. Böylece 2023'te 15 milyon üyeye ulaşmış olacağız.” ifadelerini kullandı.
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