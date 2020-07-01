AK Parti’den üyelik seferberliği! Başkan Erdoğan hedefi bizzat açıkladı
18 yıldır Türkiye’nin kalkınmasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde büyük rol oynayan AK Parti tüm milletin gönlünü fethetmek için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Üyelik seferberliğini sürdüren AK Parti, vatandaşları tek tıkla partiye üye olmaya davet etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’da bugün AK Parti'nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda “Yeni üye kazanma çalışmaları da asla ihmal etmemiz gereken hususlardan. Hedefimiz her sene 1 milyon yeni üye yapmaktır. Böylece 2023'te 15 milyon üyeye ulaşmış olacağız.” ifadelerini kullandı.
Sağlıktan ekonomiye, eğitimden saniye, turizmden ulaşıma kadar Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'ye 18 yıldır çağ atlatan AK Parti çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Milletin gönlünü fethetmek için her alanda yoğun mesai harcayan AK Parti, vatandaşları tek tıkla partiye üye olmaya davet etti.
İşte AK Parti tarafından yapılan o çağrı:
"Değerli Üyemiz, büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Partimiz sizinle büyümeye devam ediyor. Ailenizde veya çevrenizde partimize üyeliği bulunmayan kişileri AK Parti Ailemize katılmaya davet ediyoruz.
"ÜYE TALEP FORMUNU…"
Partimize üye olmak isteyenlerin https://akuyelikistanbul.org üzerinden Üye Talep Formunu doldurmaları yeterli olacaktır.
"İLETİŞİME GEÇİLECEK"
Üyelik başvurusunun tamamlanabilmesi için ikamet adresindeki İlçe Başkanlığımız üyelik talebinde bulunan kişi ile iletişime geçip, üyeliğini gerçekleştirecektir. İlginize teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz."
İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konu hakkındaki açıklamaları:
"TEK FERDİN EKSİLMESİNE BİLE GÖNLÜMÜZ RIZA GÖSTERMEZ"
"AK Parti'de sorumluluk üstlenmiş herkes bu davanın asli sahibidir. Kongrelerimizde görev alan da, bırakan da partinin ayrılmaz parçasıdır. Yarışımız sadece hizmetler konusunda olabilir. Yolunu şaşıranlar, kibrine esir düşenler, hırsını aklının, davasının önüne koyanlar dışında AK Parti ailesinden tek ferdin eksilmesine bile gönlümüz rıza göstermez.
"HEDEFİMİZ HER SENE 1 MİLYON YENİ ÜYE YAPMAKTIR"
Yeni üye kazanma çalışmaları da asla ihmal etmemiz gereken hususlardan. Vatandaşlarımıza son 18 yıldaki hizmetleri anlatırken partimize yeni üyeler de kazandırıyoruz. Partimizin üye sayısını düzenli şekilde artırmakta kararlıyız. Hedefimiz her sene 1 milyon yeni üye yapmaktır. Böylece 2023'te 15 milyon üyeye ulaşmış olacağız. Gençlik kollarımızdan hassas bir çalışma bekliyorum. "
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