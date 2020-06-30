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AK Parti’ye ‘israf’ iftirası atan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun israfı belgelendi! Yenikapı şovu da elinde patlamıştı

’li Başkanı ’nun “ İBB döneminde yaptı” söyleminin yalan olduğu belgelendi. İBB Spor A.Ş.’nin araç kiralama belgelerinde 2020’de bir yıllığına araç kiralama maliyetinin aylık 608 bin 370 lira olduğu belirlendi. AK Parti döneminde ise 2017’de üç yıllığına araç kiralama bedeli olarak aylık 291 bin 500 lira ödediği ortaya çıktı. Böylece AK Partili İBB 154 araca aylık 291 bin 500 lira öderken CHP’li İBB 136 araca 608 bin 370 lira ödeyerek asıl israfı kendisi yapmış oldu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.06.2020 Güncelleme Tarihi: 30.06.2020
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CHP'Lİ İMAMOĞLU'NUN İSRAFI BELGELENDİ!

Cumhuriyet Halk Partili () , öncesi ''de 1717 makam aracı var' deyip, seçim sonrası tüm İBB'den 730 hizmet aracını toplayarak Yenikapı şov yapmaya kalkmış, asıl gerçeğin böyle olmadığı raporlarla ortaya çıkmıştı. Şimdi ise CHP'li İBB'nin SPOR A.Ş araç kiralama belgesindeki detaylar gerçek israfı CHP'nin yaptığını ortaya koydu. SPOR A.Ş'nin geçmiş dönem ve yeni dönem araç kiralama ihale belgelerindeki ayrıntılar şöyle:

Son dakika: İBB’nin araç kiralama maliyeti iki katına çıktı! İsraf yalanı belgelerle çürüdü |Video SON DAKİKA: İBB’NİN ARAÇ KİRALAMA MALİYETİ İKİ KATINA ÇIKTI! İSRAF YALANI BELGELERLE ÇÜRÜDÜ |VİDEO

AK PARTİ İBB AYLIK 291 BİN 500 LİRA ÖDEDİ
AK Partili 'ne bağlı Spor A.Ş.'nin araç kiralama ihalesi belgesinde 2017 yılında üç yıllığına 'e ihale verdiği belirlendi. 1 Temmuz 2017 ile 30 Haziran 2020 tarihleri arasını kapsayan ihale sözleşmesinde Cem Turizm şirketine 154 araç için 10 milyon 494 bin lira ödediği öğrenildi. Bu miktar aylık olarak hesaplandığında 291 bin 500 lira olduğu tespit edildi.

CHP'Lİ İBB AYLIK 608 BİN 370 LİRA ÖDEDİ
Ancak CHP'li İBB'nin aynı şirkete 26 Haziran 2020 ile 31 Aralık 2021 tarihine kadarki araç kiralama ihalesi belgesinde araç kiralama bedeli maliyetinin 10 milyon 950 bin 660 lira olduğu görüldü. Bir yıl için 136 araç için verilen bu paranın aylık maliyetinin 608 bin 370 lira olduğu belirlendi.

CHP'Lİ İBB İSRAF YAPTI
Böylece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Spor A.Ş.'nin aylık araç kiralama maliyetinin AK Partili İBB döneminde 154 araca aylık 291 bin 500 lira, CHP'li İBB döneminde 136 araca 608 bin 370 lira ödediği ortaya çıktı. İsrafı CHP'li İBB tarafından yaptığı böylece anlaşıldı.

DAMLA KAYA/SABAH


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