İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Bakan Albayrak'ı hedef alan ahlaksız paylaşıma sert tepki: Organize bir saldırı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 4. kez baba olma sevinci yaşarken, sosyal medyada kendisini ve ailesini doğrudan hedef alan ahlaksız bir paylaşım ile saldırıya uğradı. Bu alçaklığa çok sert tepki gösteren İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bu güzel haber karşısında bile, insanlıktan nasibini almamış bir güruh, anneliğin kutsiyetini ve çocukluğun masumiyetini hiçe sayarak organize bir saldırı ve hakaret furyası başlattı. Bu tavrı esefle kınıyor, şiddetle lanetliyorum." ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dördüncü kez baba oldu. Berat Albayrak ve Esra Albayrak çifti yeni doğan bebeklerine Hamza Salih adını verdi. Çiftin mutlu gününde bir Twitter tetikçisi alçak bir paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak ve eşini doğrudan hedef alan ahlaksız paylaşıma İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan sert tepki geldi.
İşte İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıklamaları:
Sayın Bakanımız Berat Albayrak'ı ve eşi Esra Albayrak Hanımefendi'yi dün gece dünyaya gelen yeni yavruları vesilesiyle tebrik ediyorum. Hamza Salih'in ailesi, vatanı ve milleti için hayırlı bir evlat olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum.
ORGANİZE BİR SALDIRI
Bu güzel haber karşısında bile, insanlıktan nasibini almamış bir güruh, anneliğin kutsiyetini ve çocukluğun masumiyetini hiçe sayarak organize bir saldırı ve hakaret furyası başlattı. Bu tavrı esefle kınıyor, şiddetle lanetliyorum.
BU ÖRGÜTLÜ AHLAKSIZLIĞA KARŞI TEPKİSİZ KALANLAR RİYAKAR
Vicdan ve ahlaktan yoksun bu arsızlığın manevi, kültürel ve toplumsal değerlerimiz içerisinde asla yeri yoktur. Bu örgütlü ahlaksızlığa karşı tepkisiz kalanların riyakarlığını da görmezden gelemeyiz.
İkiyüzlülüğü ve ahlaksızlığı zihniyetlerinin bir parçası haline getirenlere karşı biz hakikatin ve ahlakın tarafı olmayı sürdüreceğiz. Kimse hakarete uğramasın, kimsenin izzeti hedef alınmasın diye daha çok mücadele edeceğiz.
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