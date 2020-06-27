CHP'li Ekrem İmamoğlu atları kurtarma projesinde atları koşturarak tanıtım yaptı

Ruam hastalığı nedeniyle faytonların İstanbul Valiliği tarafından yasaklanmasından sonra, Adalar'daki ulaşım taleplerinin karşılanması amacıyla çalışma başlatılmıştı. Bu amaçla trafik yoğunluğu oluşturmayacak büyüklükte elektrikli araçların kullanılmasına karar verilmişti.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adalar'daki faytonların yerine atlar zarar görüyor diye elektrikli araç alımı yaptı. İmamoğlu'nun aldığı bu araçların, golf aracı büyüklüğündeki elektrikli araçlardan olduğu, Çin'den ithal edildiği ve karayoluna uygun olmadığı öğrenildi.

"ŞAKA MI BU?"

LGBT renklerini taşıyan araçların tanıtımı yapıldı. Araçların tanıtımında minibüsün önünde atların koşturulması dikkat çekti. Atların korunması amacıyla geliştirilen bir projede yine atların koşturuluyor olması garipsendi.

Sosyal medyada şu yorumlar yapıldı: "Atları faytondan kurtardık, deyip Adalar'a minibüs getiren İmamoğlu, onların tanıtımını da atları koşturarak yapmış. Şaka mı bu?" (Damla Kaya/Sabah)