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CHP'li Ekrem İmamoğlu atları kurtarma projesinde atları koşturarak tanıtım yaptı

’li , 'daki faytonları atları korumak adına kaldırdı, yerine ise golf aracı büyüklüğünde alımı yaptı. Sabah’tan ’nın haberine göre; Büyükşehir Belediyesi’nin araçların tanıtımında atları koşturması dikkat çekti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.06.2020 Güncelleme Tarihi: 27.06.2020
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İMAMOĞLU'NDAN ŞAKA GİBİ TANITIM

Ruam hastalığı nedeniyle faytonların Valiliği tarafından yasaklanmasından sonra, 'daki ulaşım taleplerinin karşılanması amacıyla çalışma başlatılmıştı. Bu amaçla trafik yoğunluğu oluşturmayacak büyüklükte elektrikli araçların kullanılmasına karar verilmişti.

'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı , Adalar'daki faytonların yerine atlar zarar görüyor diye alımı yaptı. İmamoğlu'nun aldığı bu araçların, golf aracı büyüklüğündeki elektrikli araçlardan olduğu, 'den ithal edildiği ve karayoluna uygun olmadığı öğrenildi.

"ŞAKA MI BU?"

LGBT renklerini taşıyan araçların tanıtımı yapıldı. Araçların tanıtımında minibüsün önünde atların koşturulması dikkat çekti. Atların korunması amacıyla geliştirilen bir projede yine atların koşturuluyor olması garipsendi.

Sosyal medyada şu yorumlar yapıldı: "Atları faytondan kurtardık, deyip Adalar'a minibüs getiren İmamoğlu, onların tanıtımını da atları koşturarak yapmış. Şaka mı bu?" (Damla Kaya/Sabah)

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