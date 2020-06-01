CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Riva'yı zehirledi! Vatandaş isyan etti
Göreve geldiği günden bu yana skandallarının ardı arkası kesilmeyen Ekrem İmamoğlu ve yönetimi Haliç’in 7 yıldır temizlenmediğini iddia ederek yalan üzerinden propaganda yaparken Riva’yı zehirledikleri ortaya çıkmıştı. Beykoz’daki Riva Deresi’nin CHP’li İBB’nin, arıtma tesisini devre dışı bırakmasıyla siyaha dönmesine vatandaş “Suyumuzu zehirlediler, balıklarımızı öldürdüler” diyerek isyan etti.
İBB'nin maliyetten kaçmak için arıtma tesisindeki atık suyu arıtmadan dereye akıtması nedeniyle siyaha dönen Riva Deresi'nin çevresindeki köylerde yaşayan vatandaşlar, isyanını dile getirdi.
ARTIK DENİZE GİRİLMEZ
Derenin suyunun yıllar önce içildiğini ve derede birçok balığın yaşadığını belirten Riva Köyü Muhtarı Salih Belen, "Bu derede sazan, yayık ve kefal yaşıyordu. Fakat İSKİ'ye ait Paşaköy Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'ndeki atık su arıtılmadan dereye aktığı için, bununla birlikte Hüseyinli Köyü, kağıt fabrikası ve tavuk çiftliğinin de atıklarını dereye boşaltmaları yüzünden bütün pislikler dereye akıyor. Kokudan durulmuyor, suyu içilmiyor. Yaz sezonu başlıyor. 1 Haziran itibariyle Riva plajında denize girenler için risk var, hasta olacaklar. Riva Merkez plajının dere ıslahı yapılmadan denize girilmemelidir" dedi.
Dere kenarında balıkçılık yapan Yunus Yılmaz, "Derede balık avlardık. Leylek, bıldırcın ve keklikler de geçiş güzergahı nedeniyle 1 aylık ve 3 günlük tüneme süresi geçirirdi burada. Artık göç hayvanları buraya uğramıyor." dedi.
Murat ve Ersagun Hacıahmetoğlu kardeşler de, derenin kirliliğinin kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, "Yağmur yağdığında kapaklar açılıyor tüm pislikler bu dereye akıtılıyor. Bu yıl plajlarda millet hastalıktan kırılır" uyarısında bulundu.
BAKANLIK EL KOYDU
Riva Deresi'nde dün İller Bankası ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün yanı sıra Beykoz ve Çekmeköy belediye yetkilileri inceleme yaptı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İSKİ'nin, kanalizasyon sularını (atık suları) arıtma yapmadan Riva Deresi'ne akıtması ve İBB'nin derenin kirlenmesinde sorumluluğunun kendisinde olmadığını açıklaması üzerine harekete geçti. Bakanlık, İSKİ Paşaköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ile İSKİ Koçullu Atıksu Arıtma Tesisi'nde titiz bir inceleme yürütecek. Diğer taraftan erekli olduğu takdirde yeni arıtma tesisleri kuracak.
SABAH
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Terör örgütü PKK'dan çöküş itirafı: Çaresiz kaldık
- Anadolu Adalet Sarayı faaliyetine başladı!
- Sevda Noyan'ın ifadesi ortaya çıktı!
- Cumhuriyet'ten 2 günde 4 ayrı düzeltme
- Yeni kimlik kartı alanlar dikkat!
- Bakanlık rehber yayınladı! Sitede oturanlar dikkat
- Almanlardan büyük övgü: Türkiye gizli bir güç haline geldi
- LGS ile ilgili flaş açıklama!
- İçişleri: PKK'nın sözde Kazan Vadisi sorumlusu öldürüldü
- EGM duyurdu: O kanallar kapatıldı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- e-Devlet 1000 TL başvuru ve sorgulama ekranı! 2020 pandemi sosyal destek yardımı şartları neler?
- Milyonlarca emekliye üç önemli müjde! 2020 Temmuz zammı, ikinci bayram ikramiyesi ve tatil finansmanı...
- Bankaların kredi faizleri düştü! 0.79, 0.96, 0.98 ihtiyaç, taşıt, konut kredisi hesaplama! İşte ödenecek miktar
- Son dakika: İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 işsizlik maaşı alma şartları neler?
- ilkatama.meb.gov.tr: Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? 2020 Haziran başvuru şartları nelerdir?
- İkinci el taşıt kredisinde dev kampanya! 6 ay ödemesiz 60 ay vadeli 2. el araç kredisi hesaplama
- 0,64 ve 0,74 faizli konut kredisi! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank 12 ay ödemesiz konut kredisi başvuru şartları
- Sağlık Bakanlığı kronik hastalıklar listesi: Kronik hastalar ne zaman işe başlayacak? (2020/8 sayılı genelge)
- personeltemin.msb.gov.tr: MSÜ tercih ekranı! 2020 Milli Savunma Üniversitesi tercihleri nereden, nasıl yapılır?
- Bugün nereler açılacak? Normalleşme takvimi ile 1 Haziran'da kalkan yasaklar hangileri?
- BİM 2 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Kiraz Biber Turşusu dikkat çekiyor! İşte BİM aktüel kataloğu...
- 1000 TL yardım başvuru sonuçları sorgulama: e-Devlet 3. faz pandemi nakdi yardım parası nasıl alınır?