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CHP'li İmamoğlu İstanbulluları 1 yılda çileden çıkardı

"Her şey çok güzel olacak" ifadeleriyle seçimleren giren CHP'li İmamoğlu, verdiği vaatlerden uzak bir yönetim sergiledi. İstanbullunun tepkisini çeken İmamoğlu'nun 1 yıllık sürede indirimden çok zam yapması halkı isyan noktasına getirdi. İşte vatandaşı trol ilan eden İmamoğlu'nun 1 yılda yaptıkları.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.06.2020
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İMAMOĞLU İSTANBULLULARI 1 YILDA ÇİLEDEN ÇIKARDI

"Her şey çok güzel olacak" diyerek İstanbul'u yönetmeye başlayan CHP'li İmamoğlu 1 yıllık sürede verdiği vaatlerin hiçbirini gerçekleştiremedi.

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İNDİRİM DEDİ ZAM YAPTI

Ulaşımdan Halk ekmeğe sudan İSPARK'a kadar kadar indirim vaatleri veren İmamoğlu göreve başladıktan sonra zam üstüne zam patlattı. Zamlara kılıf olarak "Bu bir zam kararı değil" finansal düzenleme dedi.

ALTYAPI ÇÖKTÜ BORULAR PATLADI

Altyapı çalışmalarına ilave ve onarım yapmak yerine el attığı her sokakta boru patladı, yol çöktü sokaklar göle döndü.

"BANA TATİL DE YAKIŞIYOR"

"Belediye başkanı belediyeciliği bilmeli çok çalışmalı" dedi. İstanbul'u sel vurdu tatile kaçtı. Tepkiler yükselince "Bana tatil de yakışıyor" dedi.

"İSRAF DÜZENİ SON BULACAK" DEDİ YANDAŞA KIYAK ÇEKTİ

"İBB'de israf düzeni son bulacak" dedi. Yandaşına ihale üstüne ihale verip kıyak üstüne kıyak yaptı.

VATANDAŞI TROL İLAN ETTİ

Fazilet durağı skandalına imza attı. Olmayan görüntüler için 'izlerken kanım dondu' dedi. Vatandaşı trol ilan etti.

"YAPRAKLARDAN ALKIŞ" ALDI

"Temel Atmama Töreni" yaptı. Matah bişeymiş gibi lanse edip 'yapraklar bile beni alkışlıyor' dedi.

'ÇEVRECİLİK' NARALARI ATTI HALİÇ'İ BATAKLIĞA ÇEVİRDİ

"Çevrecilik" naraları attı, Büyükçekmece, Caddebostan Sahili, Elmalı Barajı ve Haliç'i çöplüğe teslim etti.

"HDP İLE İTTİFAKIMIZ YOK" DEDİ EŞİNİ HDP TİYATROSUNA YOLLADI

HDP ile yaptıkları gizli ittifakın açığa çıkmasına rağmen "HDP ile ittifakımız yok" dedi. Eşi Dilek İmamoğlu'nun Selahattin Demirtaş'ın yazdığı tiyatroya yolladı.

"İŞÇİ'NİN EMEĞİNE DOKUNMAYACAĞIZ" DEDİ KIYIM YAPTI

"Kimsenin emeğine dokunmayacağız" dedi. Binlerce işçiyi ekmeğinden edip kıyım üstüne kıyım yaptı.

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