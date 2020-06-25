CHP'li İmamoğlu jetine bindiği Koç’tan çikolata alıyor
2019 yılındaki seçim sürecinde Koç Holding’in uçaklarından inmeyen CHP’li Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)’nin çikolata tedarikini de Koç Holding bünyesinden yapmaya başladı. İBB, Divan Turizm İşletmeleri Anonim Şirketi’nden çikolata almaya başladı. Daha önce İBB, Koç’tan araç kiralamıştı. Sabah Gazetesi'nden Damla Kaya'nın haberi...
CHP'li Ekrem İmamoğlu 2019'daki seçim sürecinde sık sık Koç Holding'e ait jetlerde görüntülenmişti.
Koç Holding'in yöneticilerinden Ömer Koç da İmamoğlu'na hayırlı olsuna gelen ilk işadamlarından birisiydi.
İBB'nin Koç Holding'in bünyesinde olan Divan Turizm İşletmeleri Anonim Şirketi'nden çikolata alımı yaptığı ortaya çıktı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BELTUR A.Ş'nin Bayram Çikolatası Alımı ilamında 500-700 gram çikolata alımı için 28 Mayıs 2020 tarihinde alım ilamı açtığı öğrenildi. Aynı gün KOÇ Grubu'ndan çikolata alımının yapılması ise dikkat çekti.
İBB KOÇ'TAN 1 MİLYON 847 BİN LİRALIK ÇİKOLATA ALDI
KOÇ Grubu'na ait olan Divan Turizm İşletmeleri Anonim Şirketi'nin 1 milyon 847 bin liraya İBB'ye çikolatayı sattığı öğrenildi. Çikolata kutularının tanesinin 400 ila 500 lira olduğu iddia edildi.
İBB, daha önce de Koç'tan araç kiralamıştı.
DAMLA KAYA - SABAH
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