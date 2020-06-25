25 Haziran 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP'li İmamoğlu jetine bindiği Koç’tan çikolata alıyor

CHP'li İmamoğlu jetine bindiği Koç’tan çikolata alıyor

2019 yılındaki sürecinde ’in uçaklarından inmeyen ’li , ()’nin çikolata tedarikini de Koç Holding bünyesinden yapmaya başladı. İBB, Divan Turizm İşletmeleri Anonim Şirketi’nden çikolata almaya başladı. Daha önce İBB, Koç’tan araç kiralamıştı. Sabah Gazetesi'nden 'nın haberi...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.06.2020
ABONE OL
CHP'Lİ İMAMOĞLU JETİNE BİNDİĞİ KOÇ’TAN ÇİKOLATA ALIYOR

'li 2019'daki sürecinde sık sık 'e ait jetlerde görüntülenmişti.

Koç Holding'in yöneticilerinden Ömer Koç da İmamoğlu'na hayırlı olsuna gelen ilk işadamlarından birisiydi.

'nin Koç Holding'in bünyesinde olan Divan Turizm İşletmeleri Anonim Şirketi'nden çikolata alımı yaptığı ortaya çıktı.



'ne bağlı BELTUR A.Ş'nin Bayram Çikolatası Alımı ilamında 500-700 gram çikolata alımı için 28 Mayıs 2020 tarihinde alım ilamı açtığı öğrenildi. Aynı gün KOÇ Grubu'ndan çikolata alımının yapılması ise dikkat çekti.

İBB KOÇ'TAN 1 MİLYON 847 BİN LİRALIK ÇİKOLATA ALDI

KOÇ Grubu'na ait olan Divan Turizm İşletmeleri Anonim Şirketi'nin 1 milyon 847 bin liraya İBB'ye çikolatayı sattığı öğrenildi. Çikolata kutularının tanesinin 400 ila 500 lira olduğu iddia edildi.

İBB, daha önce de Koç'tan araç kiralamıştı.

DAMLA KAYA - SABAH

Taksicilerin İmamoğlu öfkesi! Tarlabaşı’nda toplanıp konvoy halinde CHP İl Başkanlığına gitti TAKSİCİLERİN İMAMOĞLU ÖFKESİ! TARLABAŞI’NDA TOPLANIP KONVOY HALİNDE CHP İL BAŞKANLIĞINA GİTTİ
CHP'li İmamoğlu İstanbulluları 1 yılda çileden çıkardı CHP'Lİ İMAMOĞLU İSTANBULLULARI 1 YILDA ÇİLEDEN ÇIKARDI

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA